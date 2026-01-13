尹錫悅一夜戒嚴成國內外笑柄！南韓檢方以內亂罪，向法院求處前總統「死刑」

南韓憲政史迎來極具衝擊的一刻，針對發布緊急戒嚴令、遭到國會彈劾下台的前總統尹錫悅，特別檢察官13日在結案庭上，正式以尹錫悅涉嫌領導內亂案，向法院求處最高刑責：死刑。

根據韓聯社報導，特檢團隊在首爾中央地方法院刑事合議庭上，正式對法官提出刑責請求。

其中一名朴姓檢察官在法庭上痛批，稱這起緊急戒嚴事件，拋棄維護憲法與增進國民自由的職責，本質上侵害國家安全與國民生存空間。無論從尹錫悅目的、手段與執行狀況來看，這完全是一場具有「反國家」性質的罪行，「至於尹前總統口口聲聲強調的所謂『反國家勢力』是誰，在這次審判中已清晰可見。」

檢方詳細列舉尹錫悅的多項罪狀：

破壞憲政：動員軍警封鎖國會，試圖阻礙國會議員行使解除戒嚴表決權。

打壓民主：闖入國會、選舉管理委員會，並試圖對新聞媒體實施斷電、斷水等獨裁手段。

剷除異己：計畫逮捕並拘留國會議長禹元植、時任最大在野黨代表李在明（現任總統）、前執政黨代表韓東勳等政壇關鍵人物。

首爾示威群眾高舉「逮捕尹錫悅」的大型海報。（美聯社）

2024年12月3日，南韓總統尹錫悅深夜突然宣布戒嚴。（美聯社）

朴姓檢察官還提到，尹錫悅為了掌控立法與司法機關、謀求長期執政，不惜動員應僅用於國家利益的公共資源，「尹前總統至今為止，仍未對其嚴重侵害憲政秩序與民主的行為進行反省。而這場悲劇最大的被害者，是當年那些曾對抗獨裁與權威主義、用犧牲守護民主的南韓國民。」

接下來，首爾中央地方法院預計將在未來數週內，做出一審判決結果，究竟會給予尹錫悅怎樣的裁決，不僅決定這位爭一前總統的命運，也被視為是一次對南韓民主體制和法治的終極考驗。

