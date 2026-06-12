尹錫悅「平壤無人機滲透作戰」遭判30年徒刑 南韓法院：製造戒嚴藉口
南韓前總統尹錫悅因涉嫌指示向北韓投放無人機，首爾中央地方法院12日宣判，判處尹錫悅30年有期徒刑。與尹錫悅一同被列為被告的前南韓國防部長金龍顯與前反間諜司令呂寅兄分別遭判30年和15年有期徒刑。
綜合韓聯社等韓媒報導，首爾中央地方法院認定，尹錫悅等人為了替宣佈「緊急戒嚴令」尋找正當名義，曾於2024年10月指示南韓軍方向北韓首都平壤投放無人機，企圖刺激平壤採取軍事回應；尹錫悅和金龍顯還在指示相關過程中濫用職權，因此構成「一般利敵罪」（일반이적）和「職權濫用和權利行使妨害罪」（직권남용 권리행사방해）等罪名。
在南韓刑法中，「一般利敵罪」是指在戰時或對敵關係中，損害本國軍事利益或協助敵國軍事利益的行為。適用範圍較廣，不屬於直接通敵叛國，但仍然對南韓軍事利益造成實質傷害或幫助敵國的行為。此罪涉及刻意挑釁敵方、讓敵方獲得軍事戰略優勢或損害本國軍事安全。
企圖引發北韓回應 以獲得戒嚴口實
負責指揮無人機作戰、被指控濫用職權及教唆損壞軍用物資的前無人機作戰司令官金容大則被判處有期徒刑3年、緩刑5年。法院表示：「尹前總統、前國防部長、前司令官為了取得宣布緊急戒嚴的權限，刻意製造了某種緊急事態。」
尹錫悅等人被指控於2024年10月至11月期間實施「平壤無人機滲透作戰」，目的在於製造北韓挑釁口實，以獲得宣布緊急戒嚴的正當性。負責調查此次案件的曹銀錫特別檢察組認為，此過程中相關人士損害南韓軍事利益，或向敵國提供軍事利益，因此以「一般利敵罪」起訴。
曹銀錫特別檢察組此前向法院求刑尹錫悅30年有期徒刑。
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