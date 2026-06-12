尹錫悅「無人機誘敵進攻事件」 一審遭判30年有期徒刑

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

2024年10月，北韓聲稱遭自韓國白翎島放飛無人機攻擊。圖為無人機入侵事件殘骸。 圖：翻攝朝中社（資料照片）

[Newtalk新聞] 韓國前總統尹錫悅「2024年製造平壤上空無人機入侵事件」案，韓國首爾中央地方法院今天（12日）一審宣判，尹錫悅因「一般利敵罪」、「濫用職權」等被判處有期徒刑30年。

負責調查緊急戒嚴事件的特別檢察組指控尹錫悅等人，在2024年10月指示派遣無人機至平壤附近，結果無人機墜落導致作戰計畫與戰力等軍事機密外洩。今年4月，特檢組以涉嫌一般利敵罪及濫用職權等罪名，對尹錫悅求處30年有期徒刑。

廣告 廣告

法院審理認定，尹錫悅等人為製造實施緊急戒嚴的所謂「正當理由」，2024年10月指示無人機作戰司令部向平壤實施滲透，意圖誘導北韓採取軍事行動，構成一般利敵罪；同時，其在指示作戰過程中濫用職權的罪名亦成立。核判有期徒刑30年。

本案源於尹錫悅執政期間的緊急戒嚴爭議，相關調查持續進行中。尹錫悅方面尚未對判決立即回應，預料將提起上訴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》中美可能為台掀起核戰爭？！恐怕不是危言聳聽

楊宏基觀點》日菲意外「做球」給中國？！台灣「失語」大問題…