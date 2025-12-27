尹鍾信失聲取消年末演唱會！「全額退費」改辦試聽會 粉絲感動：最棒的聖誕節演出

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

韓國資深音樂人尹鍾信日前因身體健康亮紅燈，緊急取消年末演唱會，消息曝光後令不少粉絲感到遺憾，但仍希望他好好保重身體。尹鍾信為了不讓粉絲期待落空，突發奇想將取消的演出改成「世界首創演出取消Show」，仍在原定時段以「公開廣播＋試聽會」形式陪伴大家度過聖誕節，此舉也讓現場收聽的觀眾相當感動，直呼「最棒的聖誕節演出」。

尹鍾信日前因身體健康亮紅燈緊急取消年末演唱會，承諾全額退費後仍以「公開廣播＋試聽會」形式在原定時段陪伴大家。（圖／尹鍾信 IG）

尹鍾信25日無預警在IG上傳醫院打點滴的黑白照，並坦言自己「發不出聲音」，緊急將排定好的年末演唱會剩餘場次取消。他難過向大家宣布：「今天早上醒來後，狀況仍未好轉，因此判斷無法為大家帶來理想的演出。所以決定取消剩餘的演出行程。對於期待我演出的各位，造成大家寶貴的年末安排受到影響，在此致上誠摯的歉意。」同時承諾將全額退費。

不過，尹鍾信仍用另一種方式完成演出，改成以「公開廣播＋試聽會」形式在原定時段陪伴大家，為此他也在IG幽默寫下：「世界首創演出取消Show，等一下見」，還放上現場認證照。

活動結束後，現場觀眾們紛紛大讚「尹鍾信年末取消秀真的太棒了」、「最棒的聖誕節演出」；網友們也受到感動，直呼「在不得已的狀況下做到最好」、「感覺得到他很真心」、「退款也退了還陪滿時間，太猛了」。

