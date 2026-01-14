尺度大開！李玉璽自爆早上「硬起來」 羞認見妻就想撲倒

（娛樂中心／綜合報導）藝人李玉璽與作家許允樂（小樂）於去年底驚喜宣布結婚，婚後兩人頻頻公開放閃，感情甜蜜。今（14）日李玉璽受邀出席香氛品牌活動，這也是他新婚後首度公開露面。活動現場，李玉璽全程面帶幸福笑意，大方分享婚後生活點滴，並親自澄清先前因生育問題引發的「婆媳不和」傳聞，直言母親對妻子疼愛有加，家中氣氛十分和諧，並無外界所指的嫌隙。

針對先前有媒體報導，指李母因擔心許允樂38歲較難受孕而一度反對婚事，李玉璽受訪時坦言，自己完全不知道相關說法從何而來。他透露，妻子小樂反而更替婆婆打抱不平，認為這些傳聞對開明的母親相當不公平。事實上，許允樂過去也曾公開表示，婆婆個性可愛、相處融洽，且夫妻倆在交往初期便獲得長輩支持，目前全家人正以愉悅的心情，共同期待新成員到來。

談及備孕進度，李玉璽顯得有些害羞，笑稱自己抱持「積極但不給壓力」的態度，隨時歡迎寶寶降臨。他分享一段生活趣事，透露自己每天早上8點固定起床觀察股市看盤，卻在受訪時一時口誤說出「每天8點就會硬起來」，意識到用詞不當後趕緊臉紅改口為「硬爬起來看盤」，這段意外的雙關語瞬間引發全場大笑，也被媒體調侃新婚後尺度大開。

目前正享受兩人世界的李玉璽直言，夫妻相處不需要特別的暗語，「只要看到對方就會想撲倒」。他也甜蜜透露，老婆有時會在他看盤時貼心端上早餐，讓他深刻感受到被照顧與寵愛。至於理財規劃，兩人採取各自管理財務的方式，同時設有共同帳戶應付家庭支出。至於婚禮與蜜月計畫，夫妻倆已達成「先生小孩、再辦婚禮」的浪漫共識，並期待未來能由自己的孩子擔任花童，見證這段人生重要時刻。

