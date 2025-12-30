尺度太大？hololive大空警察2025吃黃標！Bijou太可愛再次逃過法網

一年一度的 hololive 綜藝大戲「大空警察」，2025 版於 12 月 29 日正式開庭！由大空昴擔任所長，今年同樣邀請到 EN 組的 Hakos Baelz 合作，審判方向伸向了全球成員。本次直播節奏緊湊，開場即針對「國際重刑犯」進行逮捕，沒想到因為內容尺度太高，最終影片直接被 YouTube 上了黃標，限制部分收益。

石頭因為太可愛而再次無罪。（圖源：YouTube@OozoraSubaru／hololive官方）

今年直播中的嫌疑犯有像是 Risu 在《A Game About Digging A Hole》直播中用鏟子繪製了不雅圖案、笑虎偷摸千速口出狂言、 濫用教師職權偷看內褲的櫻巫女、欺騙成為61樂園吉祥物的白上和風真以及響咲…等，以及今年突然在 X（推特）上發文，標記全體 hololive 成員進行「告白」的 Nerissa。

有趣的是，去年曾而另一位 EN 成員 Koseki Bijou，在 11 月的 3D LIVE 上暴走拿起夾娃娃機攻擊前輩白上吹雪、性騷擾 holomen 等。結果 Bijou 解釋自己是在自衛和推開人，更用可愛的聲音表示表示：「挖嘎拉奈」，最終她連續第二年憑藉著可愛攻勢與觀眾的寵溺，在聊天室的「無罪」聲浪中成功逃過一劫，成為大空警察仍然無法制裁的逃犯。

除了個人犯罪，大空警察更直接突擊了正在隔壁進行成人話題台「煩悩ましゅまろ 2025」的桃鈴音音、寶鐘瑪琳、獅白牡丹與貓又小粥，曬出一張音音畫的超不雅圖片，加上唱了一首更加糟糕的歌曲，讓大空昴直接崩潰。後面還曬出各種船長偷看 holomen 裙底的證據照片。雖然兩人極力狡辯，最後還是被聊天室判有罪關了起來。

然而，這場精彩的執法秀在直播結束後卻迎來了慘痛代價，大空昴隨即在 X 上發了一張「黃標」和 18 歲以上觀看的年齡限制截圖，無奈表示影片被 YouTube 限制收益。雖然具體原因不明，但許多網友在留言區猜測是音音在突擊環節中展示的畫作，或是那段的各種糟糕發言。大家也笑稱：「這就是正義的代價嗎」、「音音那張圖絕對是戰犯」、「笑死，只有 Biboo 贏的世界」、「看來下次大空警察自己要成為被審判的犯人」、「絕對是煩惱那段導致的www」