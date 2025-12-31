尺度無極限！金馬奇幻秒殺片 《太空百合戰鬥姬》爆笑鹹濕

成人動畫電影《太空百合戰鬥姬》獲2025柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片。（晨曲電影提供）

成人動畫電影《太空百合戰鬥姬》在今年金馬奇幻影展開賣即秒殺，甚至賣到加場，片中尺度大開、腦洞大開，也把各種性別議題以搞笑方式端上檯面。

《太空百合戰鬥姬》描述來自人均女同的陰蒂星公主賽拉被女友甩了之後從此一蹶不振、再起不能。然而在一天接到了被「直白男星人」綁架的前女友的求救電話後，賽拉決定抓住這個跪求復合的好機會、搭上一艘來自上個世紀的父權主義太空船、踏上一段白爛無極限的星際冒險。

《太空百合戰鬥姬》獲2025柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片、電影大觀觀眾票選銀獎，以惡搞、詼諧的方式，幽默呈現一場性別之戰及自我追尋之旅。片中人氣角色「直白男星人」以直接又令人捧腹的方式，大大地嘲諷那些使用拙劣手段追求異性的「非自願單身者」，不少網友紛紛將這片列為「直男必看教科書」。

來自澳洲的百合情侶檔導演艾瑪赫夫霍布斯、莉拉瓦吉絲表示，創作初衷是想拍出一部「新鮮、以女生為主角，而且 Gay 到不行」的成人動畫並且拍胸膛保證《太空百合戰鬥姬》是一部「浮誇、搞笑、又帶著一點壞壞政治嘲諷，同時非常、超級好玩」的電影。

《太空百合戰鬥姬》將於2026年1月23日全台上映。

《太空百合戰鬥姬》尺度大開、腦洞大開。（晨曲電影提供）

