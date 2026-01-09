尼克愛妻聖誕跳舞疑露點…她親掀衣服回應了！

娛樂中心／翁莉婷報導



知名網紅團體「這群人」成員尼克和香港妻子Ashly共同經營頻道「尼克&ASHLY」多年，受到許多觀眾的支持和喜愛，目前擁有78.2萬粉絲追蹤訂閱。經常在社群和粉絲分享生活近況的Ashly，去年12月聖誕節時曾穿著火辣紅色洋裝在鏡頭前跳舞搞笑，不過卻被眼尖網友發現她上半身疑似走光，隨著事件曝光Ashly昨（8）日也在IG發聲回應。





Ashly聖誕節在IG上傳跳舞影片被不少網友私訊「是否不小心露點」。（圖／翻攝自IG＠ashlychan0113）

網紅團體「這群人」成員尼克，過去憑藉幽默風格吸引無數粉絲喜愛，他和老婆Ashly也分別開設個人頻道，並時常在各大社群平台分享有趣日常。日前Ashly在聖誕節時曾在IG分享一段跳舞影片，影片中為了響應聖誕節氣氛，她先是披著一件黑色披風，裡面特地穿上火紅連身洋裝，在鏡頭拉近時將披風脫下，開始擺動身體跳舞，怎料下一秒她竟滑倒在地，搞笑畫面也讓眼尖網友發現Ashly倒下時衣服沒弄好疑似露點，不少網友在影片下留言「原來會員頻道那麼精彩」、「這確定能免費給人看嗎？」、「回來看點在哪」引發熱議。

Ashly錄影片回應關於「聖誕節跳舞疑似走光」的事情。（圖／翻攝自IG＠ashlychan0113）





隨著事件越演越烈，Ashly昨（8）日也在IG發布影片澄清，她笑著無奈解釋「這是痘痘，我長痘痘了，你們居然私訊說我露點了，你有看過點長那樣嗎？」，影片結尾更表示「火氣大不要吃那麼多火鍋」，用幽默語氣來化解這場烏龍。隨著影片曝光，網友紛紛留言回覆「確實是露了一粒點，好像對也好像不對」、「突然翻開真的嚇一跳」、「誰的點長在那」、「總有人能誤會，我覺得還是用個痘痘貼吧」、「大家都很認真」。





