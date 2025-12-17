尼克逆轉馬刺 奪得NBA Cup冠軍

紐約尼克奪得2025 NBA盃冠軍。（紐約尼克推特）

NBA Cup（NBA盃）決賽今（17）日在拉斯維加斯登場，聖安東尼奧馬刺與紐約尼克爭奪最終冠軍。前三節一路落後的尼克，關鍵第四節成功提升防守強度、限制馬刺得分，並在Jalen Brunson與OG Anunoby帶領下打出35比19的猛烈反擊，最終以124比113逆轉擊敗馬刺，奪下2025-26年NBA Cup冠軍，每名球員可獲得約53萬美元（約新台幣1600萬元）獎金。





尼克開賽由Brunson串聯進攻，率隊取得7比2開局，但馬刺隨即回敬一波9比0反超，首節打完馬刺30比28小幅領先。第二節馬刺加強對Brunson的防守並發揮禁區優勢，一度掌握節奏，不過尼克靠Anunoby連續得分緊咬比分，半場結束馬刺仍以61比59領先。

第三節馬刺外線火力全開，De’Aaron Fox連續命中三分，加上替補Dylan Harper連拿7分，將領先拉開至雙位數。尼克雖靠Karl-Anthony Towns短暫追分，但他因膝蓋不適退場，三節打完馬刺94比89佔上風。





決勝節成為尼克的舞台，Jordan Clarkson板凳殺出，搭配Anunoby與Mitchell Robinson的攻勢，迅速逆轉戰局。Towns回歸後穩住禁區，Brunson關鍵中距離連發鎖定勝局，助尼克完成逆轉。Brunson賽後獲選NBA Cup MVP，為尼克奪冠立下頭號戰功。