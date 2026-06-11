尼克G4上演史詩大逆轉 紐約球迷瘋狂多人被逮

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根據法新社記者的報導，美國警方10日晚間在麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)附近逮捕了數名失控鬧事球迷。當時籃球迷們聚集在這裡觀看美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺(San Antonio Spurs)和紐約尼克(New York Knicks)的總冠軍賽第四戰。

執法部門還使用了閃光手榴彈(stun grenade)，試圖驅散因比賽聚集的人群。尼克隊在這場比賽中上演了史詩級的逆轉，擊敗馬刺，使這支紐約球隊在七戰四勝的冠軍賽中，以3比1的成績聽牌。

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10日晚間至少有4人遭到拘留。

這場活動在曼哈頓(Manhattan)市中心舉行，距離打總冠軍賽的著名運動場館僅有幾個街區的距離。比賽期間，該場館被大量警力封鎖。

由於擔心發生騷亂，當局當天稍早禁止了原定在球場附近舉行的比賽實況公共放映活動。

8日的總冠軍賽第三戰期間，警方逮捕了21人，其中8人遭到起訴，其他人則被處以罰款。執法部門表示，有4名員警受傷。

在那場比賽期間，馬刺隊球迷成了攻擊目標。這支德州球隊的法國球星溫班亞馬(Victor Wembanyama)稱此類行為令人「無法接受」。