尼加拉瓜斷交台灣改擁抱中國 竟落入「史上最貴」高利貸陷阱

尼加拉瓜總統奧蒂嘉與妻子、副總統穆麗優。（路透社）

尼加拉瓜自2021年與台灣斷交、轉投中國懷抱後，總統奧德嘉曾激昂高喊「中華人民共和國的團結友誼與合作萬歲！」然而最新報導揭露，尼加拉瓜預期的實質好處至今未實現，反倒深陷中國企業提供的「史上最昂貴」高利貸陷阱。政治學家分析，尼加拉瓜簽訂的11份貸款協議，本金僅約14.37億美元（約新台幣450億元），但加上高額利息與各式費用後，最終須償還的總額逼近20.5億美元（約新台幣645億元）。

根據外媒《Confidencial》報導數據，這些與中國企業簽訂的貸款協議，利息介於4%至6%，並包含高達2%至3.5%的手續費、代理費等附加成本。政治學家Felix Maradiaga指出，中國每借出1美元，尼加拉瓜就必須多支付20%到50%的額外利息與費用，這與世界銀行或國際貨幣基金（IMF）通常提供1%利息、長達40年的長期償還期相比，中國的放款條件昂貴了數十倍。

更諷刺的是，儘管總統奧德嘉（Daniel Ortega）歌頌中國是「盟友」，但數據顯示中國並非尼加拉瓜的主要援助者，反而是主要「放款國」。令人訝異的是，中國放款的進度極為緩慢，官方預算資料顯示，2023年至2025年間的11個中資貸款項目中，真正來自中國的資金僅占7.4%，其餘高達92%的建設款項，竟由尼加拉瓜政府自行支付。

報導踢爆，尼加拉瓜政府已向中工國際（CAMCE）與中交集團（CCCC）等主要中國承包商支付了超過6,411萬美元（約新台幣20億元）的利息和預付款，但部分中資企業收了巨額款項後，如「蓬塔韋特機場計畫」至今仍無實質進展。

專家警告，所有來自中國的貸款都與中國承包商有掛鉤，導致貸款資金流進尼加拉瓜後又快速流回中國企業手中。這導致尼加拉瓜在能源、公路基礎設施、電信和港口等關鍵領域，全面滲透著中國的債務和技術。

Felix Maradiaga警告，隨著寬限期即將結束，尼加拉瓜未來幾年每年須支付高達1.5至2億美元的本金與利息。若尼國無法如期償還，恐被迫以不利條件重新談判，甚至可能要交出戰略基礎設施的控制權，徹底落入「債務陷阱」。美國學者也直言，中國企業只在乎能否拿到錢，對於該國是否真正需要該基礎設施並非其重點。





