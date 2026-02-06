尼可拉斯凱吉嫩妻登日綜大爆料：繼子比我大 父母聞閃婚超冷淡「自己加油」

由名主持人上田晉也主持的《上田與女人大吼的夜》，本週三播出「年齡差距婚」特別企劃。全場焦點莫過於好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）的第五任妻子芝田璃子（Riko Shibata）。這是她第一次在日本電視台（Nippon TV）的節目中深度談論婚後生活，滿足了日本大眾對這對好萊塢伴侶日常點滴的好奇心。

芝田在節目中大方分享，兩人是在拍攝電影《幽靈之地的囚徒》時結緣，該片曾在日本滋賀縣取景拍攝，芝田也因此參與演出。凱吉對芝田一見鍾情，透過翻譯主動邀約用餐並展開追求，芝田當時幾乎不會英文，她全程只能靠「YES、OK、NO」回應。兩人在正式交往期間曾維持過一段時間的跨國遠距離戀愛，交往後迅速認定彼此。

廣告 廣告

芝田璃子透露，兩人是在電影拍攝期間結識，當時尼可拉斯因工作來到滋賀，而她也正好在同一拍片現場，某天，尼可拉斯透過翻譯主動向她搭話，簡單邀約「要不要一起吃個飯？」她笑說，當下完全沒想到會發展成婚姻，只是單純赴了那次聚餐，有趣的是，因為自己幾乎不會英文，她全程只能靠「YES、OK、NO」撐場，讓現場來賓笑到不行。

芝田在節目中透露，兩人交往初期，凱吉便直接表明「以結婚為前提」，甚至在約會僅五、六次後，就問她願不願意一起去美國生活，讓現場來賓聽得目瞪口呆。雖然凱吉在銀幕上的形象狂野、充滿張力，但芝田形容他私下性格「溫暖且包容」，這也是兩人即便有文化差異與年齡代溝，仍能和諧共處的關鍵。兩人於2021年結婚，隔年迎來第一個孩子。

對於要跟年紀差距這麼多的人結婚，是否有先讓家人見過對方？芝田說：「其實他到現在都還沒正式見過我爸媽。」她當時只有打電話向家人報告結婚消息，家人問說：「要結婚了？跟誰？」當她說出「尼可拉斯凱吉」時，家人雖然錯愕，但還是說了一句「妳自己加油吧」替她打氣。

談到凱吉家庭背景，芝田誠實分享現實狀況。由於凱吉過去有多段婚姻，她坦言自己不僅有繼子，甚至也有孫子；其中凱吉的長子年紀還比她大，讓主持人忍不住吶喊：「資訊量太大，我一時無法承受！」

芝田平時作風低調，鮮少在媒體前露面，這次出席節目讓不少日本網友感到驚訝。她在節目中表現得自然真誠，與現場的女諧星如大久保佳代子、若槻千夏等人打成一片，並以日本人的視角觀察好萊塢巨星的日常，反差萌十足。