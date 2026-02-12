尼坦雅胡宣布 以色列加入川普和平理事會

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)11日在訪問華盛頓期間表示，以色列已經加入了美國總統川普(Donald Trump)的「和平理事會」(Board of Peace)倡議。

在尼坦雅胡與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)會面後釋出的影像顯示，兩人手持一份文件，上面有尼坦雅胡的簽名，顯示以色列加入了和平理事會。尼坦雅胡在X說，他「簽署了以色列加入和平理事會的協議」。

尼坦雅胡隨後與川普討論了伊朗問題。

聯合國安全理事會去年11月中通過了一項決議案，授權這個委員會與其合作國家在加薩建立一支國際穩定部隊，去年10月依據川普的一項計畫，以色列與哈瑪斯簽署了一項脆弱的停火協議。

根據川普的加薩計畫，這個委員會旨在監督加薩的臨時治理。川普後來表示，這個由他擔任主席的理事會，將擴大至解決全球衝突。

和平理事會將在2月19日於華盛頓討論加薩重建議題。

許多人權專家表示，川普任命了一個委員會負責監督外國領土的事務，這種作法類似於殖民體制。以色列參與理事會，預計將引發更多的批評，因為這個理事會也沒有包含巴勒斯坦。

各國對於川普1月底開始邀請加入這個理事會態度謹慎。許多專家擔心這個理事會可能會破壞聯合國。

儘管部分美國的中東盟友已經加入，但許多傳統的西方盟友則保持觀望。

加薩停火協議也一再被違反，根據巴勒斯坦和以色列的數據，自協議去年10月生效以來，至少580名巴勒斯坦人和4名以色列士兵喪命。(編輯：鍾錦隆)