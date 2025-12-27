尼坦雅胡12/28赴美會川普 共商加薩停火與中東安全

以色列官員透露，總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)28日將出發前往美國，並於隔天與美國總統川普(Donald Trump)會面，雙方預料將共商加薩停火與中東安全等議題。這也將是尼坦雅胡今年第五度赴美拜會川普。

法新社今天(27日)報導，尼坦雅胡此次訪美，正值美國與中東地區調解人推動加薩停火協議邁入第二階段之際。川普先前曾表示，尼坦雅胡可能會在耶誕節假期到訪。

據以色列「新消息報」(Yedioth Ahronoth)報導，川普與尼坦雅胡預期將商討多項區域議題，包括伊朗問題、以色列與敘利亞的安全協議、黎巴嫩真主黨(Hezbollah)停火現狀，以及加薩停火協議的後續行動。

以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)10月宣布停火以來，目前僅達成協議的第一階段，加上雙方不時爆發零星衝突，使停火岌岌可危。

根據協議的第二階段，加薩走廊將由過渡政府接管、取代哈瑪斯，以色列必須撤軍，改由「國際穩定部隊」(ISF)進駐，負責當地的安全維護。

此外，協議也要求哈瑪斯解除武裝，而這正是主要的分歧所在。

美國新聞網站Axios報導指出，川普與尼坦雅胡的會面是推進停火第二階段的關鍵。

然而報導也提到，尼坦雅胡削弱停火穩定性、拖延和談的舉動，讓美方官員感到沮喪。新消息報則指出，對尼坦雅胡而言，伊朗重建核武與彈道飛彈能力，很可能才是此次會談最重要的課題。