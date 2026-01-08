尼姑侍寢變鳳凰！他洗澡被「嬌滴滴美尼」服侍 一晚臨幸竟生下千古明君

大陸中心／唐家興報導

古代後宮有許多傳奇故事，一名身世坎坷的尼姑，竟在機緣巧合下獲得皇帝臨幸。（影視示圖／翻攝自百度百科）

古代後宮鬥爭如戲，一名身世坎坷的尼姑，竟在機緣巧合下獲得皇帝臨幸，從卑微的寺廟孤女一躍成為龍種生母，甚至誕下了開創「仁宗盛治」的千古明君宋仁宗，這段傳奇轉折至今仍讓史學家嘖嘖稱奇。

古代寵妃成為皇后，背後常有一些耐人尋味的故事。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【絕美尼姑命運多舛 驚世美貌引發危機】

這段傳奇的主角是出身江南的李氏，自古江南出美女，李氏更是生得一副閉月羞花之貌。無奈上天不垂憐美人，她年幼喪親、無依無靠，為了求生存只能遁入空門當尼姑。然而，佛門清淨地也遮掩不住她的姿色，李氏頻頻遭到登徒子騷擾調戲，讓她一心想逃離寺廟，這也成了她往後翻轉命運的伏筆。

廣告 廣告

【借腹生子奇謀 劉娥看中「天仙美貌」】

正當李氏深陷苦海時，遇到了改變她一生的貴人-明肅皇后劉娥。當時的劉娥雖深受皇帝寵愛，卻遲遲無法誕下皇嗣，這成為她封后之路最大的阻礙。當劉娥遇見美若天仙的李氏，心中便有了「借腹生子」的計謀。依照宋朝規矩，婢女所生之子可交由主位撫養，劉娥見李氏貌美動人，深信定能擄獲聖心，兩人各取所需，李氏便順利入宮。

在宋朝如果是婢女所生下的孩子，是可以交給主人來撫養的。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【皇帝洗澡意外看對眼 侍寢一晚懷龍胎】

進入後宮後，李氏的絕世容顏果然引起皇帝注意。在劉娥的刻意安排下，李氏受命伺候皇帝沐浴，水氣氤氳間，皇帝對這位氣質脫俗的女子一見鍾情，當晚便臨幸了她。沒過多久，李氏便傳出喜訊懷上龍種，並順利生下一名健康的皇子。劉娥隨即將孩子收養，對外宣稱是自己親生，並將其取名為趙受益，劉娥也憑藉「母憑子貴」坐上皇后寶座，而李氏則晉封為才人。

宋仁宗是歷史上有名的明君。（圖／翻攝自百度百科）

【千古明君誕生 締造北宋「仁宗盛治」】

這位被劉娥帶大、由尼姑所生的皇子，正是歷史上有名的宋朝第四位皇帝「宋仁宗」。他在位期間（1010年～1063年），北宋的經濟、科技與文化發展達到頂峰，百姓安居樂業，歷史上將這段全盛時期譽為「仁宗盛治」。誰也沒想到，一位在寺廟中掙扎的尼姑，竟成了延續宋朝國運、誕下千古明君的關鍵人物。

更多三立新聞網報導

為什麼中國歷代都「不吞併朝鮮」？揭開歷史課本沒說的4個原因

民國年後，蔣介石為何一直未能生育？陳潔如回憶錄：他有梅毒在身

F-16四大殺手：空間迷向有多恐怖？辛柏毅失聯前抵抗錯覺…大腦背叛了他

大清亡了，那些「漢人禁入」的「滿城」下場有多慘？歷史真相令人唏噓！

