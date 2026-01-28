尼帕病毒泰國境內零感染 加強入境檢疫防堵

【看見泰國 VisionThai】隨著鄰近國家傳出尼帕病毒(Nipah virus, NiV)疫情，泰國觀光體育部(Ministry of Tourism and Sports)常務次長納塔雅(Natthriya Thaweevong)表示，泰國境內未發現任何尼帕病毒感染病例，且已在全國所有國際機場和邊境檢查站針對入境旅客實施嚴格檢疫措施。她強調泰國旅遊仍然高度安全，並呼籲遊客與民眾遵循官方資訊，避免散播未經證實的消息。

納塔雅表示，觀光體育部已與疾病管制局、公共衛生部和移民局協商，制定符合國際標準的監測、檢疫和隔離準則，在所有國際機場和傳染病管制檢查站執行。

根據公共衛生部疾病管制局的報告，泰國目前未發現任何尼帕病毒感染病例，也沒有境內傳播的證據。疾病管制局已加強對來自高風險國家或地區旅客的檢疫程序，包括流行病學監測、體溫篩檢、旅遊史和症狀訪談，以及依據國際衛生條例(International Health Regulations, IHR)立即隔離疑似病例並轉介至公共衛生系統。

疾病管制局指出，尼帕病毒是一種危險的傳染病，可從動物傳播給人類，在某些情況下也可能人傳人，因此密切監測至關重要。泰國擁有實驗室檢測能力、疾病調查系統和全國性監測網絡，一旦發現疑似病例即可迅速診斷和控制疫情。

在觀光產業方面，納塔雅表示，觀光體育部正與公共衛生部和邊境安全機關密切合作，強化遊客和民眾的健康安全措施，同時持續向業者和旅客傳達準確且即時的資訊。

納塔雅強調，「泰國有嚴格的措施防範和監測來自國際旅客的傳播，確保尼帕病毒不會在泰國擴散。」並且也向遊客保證，在泰國旅遊安全，有符合國際標準的強大公共衛生系統支持。

她也呼籲遊客和民眾配合遵循官方資訊，避免分享未經證實的報導。若從國外旅遊返回後出現症狀，應立即就醫並告知醫師旅遊史，以便有效進行治療和疾病控制。

觀光體育部重申，將持續整合各相關機關的合作，保障遊客的健康和安全。

