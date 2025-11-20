尼泊爾再爆政治衝突 小鎮實施宵禁

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華先前未放棄中國國籍被解職，事後向花蓮縣府提訴願成功，引發外界關注；國民黨團今（20）日邀請鄧萬華一同召開記者會，宣稱要修《國籍法》保障中配參政權不受限制。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑回應指出，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；有記者問到，國民黨團今天邀請鄧萬華開記者會，會中稱政府用《國籍法》剝奪中配的參政權，預告要提案修法，讓中配不受國籍法規範，請問陸委會的看法為何？對此，梁文傑表示，其實《國籍法》爭議存在，是因為《兩岸條例》規定中配經過一些條件有參選權利，但《國籍法》也規定任何人當選公職就職一年內放棄外國籍，按照內政部解釋，就是中華民國國籍以外的國籍。「當然，這樣的解釋會讓人覺得不正確、不滿，另外有人則認為應該寫得更清楚」，梁文傑提到，針對《國籍法》第20條問題，不只是羅智強所講，而民進黨也提案要明定所謂外國籍，也要包含境外政治實體；也有人提案修選罷法第24、29條，要規定中港澳居民應放棄原有國籍才能登記候選人；也有人主張要修《兩岸條例》第21條，要求原中國人民若要參選公職候選人，必須提出喪失原國籍的證明。綜合上述，梁文傑說，目前立法院有各式各樣的意見，而這些意見就看在立法院的辯論如何處理，「陸委會的立場，就國籍法的問題，尊重內政部解釋；基本上，內政部認為的外國籍是『中華民國以外的國籍』，陸委會則是遵守《兩岸條例》的做法，也許有人會認為兩邊有矛盾的地方，那就由立法院處理」。梁文傑強調，《國籍法》第20條的核心是「效忠」，核心概念是公職人員只能效忠單一國家，若同時擁有兩個國籍，不管效忠兩個國家、政治、實治實體、政府都會造成矛盾，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。國民黨原中常委何鷹鷺。（圖／民視新聞資料照）最後，梁文傑也舉例，最近看到國民黨原中常委何鷹鷺發表的言論，國民黨黨紀會也將其開除黨職，就表示即使對國民黨來說效忠中華民國也是要維持的事情。原文出處：快新聞／藍營擬修《國籍法》保障中配參政權 陸委會曝「核心問題」 更多民視新聞報導朝野無共識！藍白力推公投綁大選 中選會：不希望像2018年選務亂象黃國昌再扯「蘇貞昌騙神明」！昔挺蘇影片曝光 周軒：看不起他惡修財劃法還嗆聲！藍議員竟稱「賴卓借刀砍高雄」 陳其邁反擊了

民視影音 ・ 3 小時前