尼泊爾前總理壓倒性連任黨魁 劍指明年大選

尼泊爾政府近期因封鎖社群媒體，引發年輕世代走上街頭發起「Z世代抗爭」，抗議當局貪腐與裙帶關係，最終迫使時任總理奧利(K.P. Sharma Oli)下台。奧利所屬的尼泊爾共產黨/聯合馬列(CPN-UML)今天(18日)舉行黨魁投票，奧利以壓倒性票數獲得連任，而此舉也意味著他將帶領該黨迎戰明年的全國大選。

法新社報導，尼泊爾政府因今年9月的大規模抗爭垮台後，由前首席大法官卡齊(Sushila Karki)接任臨時總理，並訂於明年3月舉行國會大選。

尼泊爾共產黨/聯合馬列從昨天起舉行為期兩天的全國大會，以壓倒性票數支持前總理奧利連任黨魁。該黨表示，奧利一共獲得1663票，幾乎是對手波克雷爾(Ishwar Pokhrel)564票的三倍。

來自西部甘達基省(Gandaki)的45歲支持者瑪嘉(Tara Maya Thapa Magar)認為，尼泊爾的Z世代抗議活動是因外國勢力干預而起，而奧利將帶領國家「克服挫敗，邁向繁榮」。

現年73歲的奧利馳騁政壇長達近60年，自2015年首度出任總理後曾三度連任，直到今年稍早被示威群眾趕下台。當局正針對他和其他數名高層官員進行調查，以釐清他們是否在抗議期間進行武力鎮壓。(編輯：楊翎)