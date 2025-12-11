尼泊爾家訪 產後照顧改變視障婦命運

在尼泊爾迦毘羅衛地區，慈濟志工一次例行的醫療追蹤家訪，發現一位視障產婦「普珈」，生下女兒產後第六天，就必須在寒冷天氣中洗衣、操持家務。慈濟志工與迦毘羅衛志工，到商店採購母嬰需要的物品。

好可愛的奶瓶，新加坡慈濟志工李國香、迦毘羅衛志工阿麗扎和欣然，逛著商店，比較著各種給產婦補給營養的食品，準備帶到新手媽媽「普珈」的家。

抵達時，眼前這一幕，讓志工心疼。產後才第六天的普珈，寒風中蹲在屋外，洗著一家人的衣物，微弱的身影、雙眼視力障礙，她什麼都做。

新加坡慈濟志工 李國香：「小菩薩，可愛的小菩薩。」

體重超過3000公克的女娃娃，若要健康成長，哺乳這段時間是關鍵，家人必須幫忙照顧。志工趕緊帶著普珈坐下、蓋上保暖衣物，把禮物交給先生「希夫那拉延」。

新加坡慈濟志工 李國香：「這是打開，寶貝可以躺在裡面，妳要(翻譯)跟他講，教他要對太太好，她幫他生了一個孩子，要更愛她，要照顧她。」

迦毘羅衛志工 阿麗扎：「我們當場提醒她的先生，要好好照顧太太，也提醒她的婆婆，在這樣寒冷的天氣裡，不可以讓普珈工作，因為她正在哺乳，如果媽媽受寒，寶寶也可能因此生病，後來他們都理解我們的意思，也答應會好好地照顧她。」

一開始，普珈的先生和婆婆，不了解問題的嚴重性，幸好在志工反覆說明與關懷下，逐漸理解產後照顧的重要。因此，往返衛生站回診，先生全程陪伴，也答應要承擔家務，讓妻子專心休養。

慈濟關懷戶 希夫那拉延：「我會外出工作賺錢，愛她們，我永遠不會打她，當爸爸的感覺真的非常好。」

過去幾年，普珈曾經三度流產，這一次也比預產期提早了13天生下女兒。

慈濟關懷戶 普珈：「我感覺很好，因為大家幫助了我，也幫助我的孩子可以順利出生。」

普珈的婆婆也在志工的溝通之後，珍惜三代同堂的幸福，為媳婦準備飲品、製作拿手的烤餅。

新加坡慈濟志工 李國香：「團隊去的話，也感受到，真的我們需要一把的力量，來支持她，關懷她，鼓勵她。」

