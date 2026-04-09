尼泊爾慈校招生 家訪深入關懷弱勢

根據尼泊爾政府規定，各學校招生時，必須保留10%名額給經濟弱勢家庭。慈濟團隊透過慈善組，提供長期關懷的照顧戶名單，分成AB兩組，逐戶訪視孩子的學習能力與家庭背景。藍毘尼慈濟學校，正在準備開學事宜，這次家訪不只是形式上的招生程序，也是複查這些家庭的現況，要如何透過教育來協助。

先以問答方式、再請孩子寫下剛剛的回答，以了解小朋友聽說讀寫的能力。慈濟雪隆分會副執行長蘇祈逢：「這些孩子正是我們現在準備招生，從幼教到二年級的學生 經過評估，我們就會考量他們的學習能力，是否跟得上 不管是尼泊爾語，或者是英文的程度，我們很感恩校長老師也共同來評估。」

廣告 廣告

藍毘尼慈濟學校，開學準備中。根據尼泊爾政府規定，各學校須保留10%名額給經濟弱勢家庭。慈濟教育團隊及慈善團隊，拜訪長期關懷的照顧戶，孩子眾多的家庭，只求不要餓肚子、放棄送孩子上學。尼泊爾教師施芮莎：「一個家庭有很多個孩子，正是因為缺乏教育，他們不知道 生很多孩子，將會使他們未來更貧窮，所以他們需要知道，而我們必須提供教育。」

尼泊爾志工杜西：「如果他們能夠透過良好的教育，來改變他們的思維模式，從中 他們會學習如何管理家庭，如何整理 並維護家裡環境，包括清潔習慣和衛生觀念，並且學會尊重父母 尊重村裡的每個人。」

住在大愛屋的哈林達爾夫妻，分別是小兒麻痺患者與身心障礙，慈濟志工兩年前安排他們的兒子到幼兒園上學，這次也專程為六歲的他，進行上小學的評估。藍毘尼慈濟學校儲備校長科麗緹：「身為教育工作者 我們有責任，給每一位孩子平等的機會，即使當下他不在 我們沒有找到他，我們也願意繼續努力尋找，不要讓任何一個機會流失。」

藍毘尼慈濟學校儲備副校長馬尼斯：「我們會努力提供他們所缺乏的教育，我們會召開會議 進行討論，決定我們能為孩子們做什麼。」

走訪每一戶，在簡陋的屋簷下，志工其實看到不少家長與孩子，對知識的渴望。因此，每一份入學名單，都不只是藍毘尼慈濟學校招生的成果，更是這些家庭重新開始的契機。

更多 大愛新聞 報導：

藍毘尼短期出家僧眾 人醫會義診護持

佛陀故土 藍毘尼慈濟園區啟用在即

