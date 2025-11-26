尼泊爾扶困計畫 百戶大愛屋移交

尼泊爾東部桑薩里地區，有上百戶屬於弱勢、和低種姓階層的家庭，長期住在不堪一擊的茅草屋。慈濟與當地的「前進基金會」合作興建大愛屋 ，歷經一年工期，一百戶這兩天正式移交。

大愛屋的居民們今天特地換上最正式的傳統服飾，頂著花，以最隆重的方式歡迎遠道而來的志工。黃色萬壽菊花圈，是送給慈濟志工的祝福。因為今天是居民期待已久的大日子。 踏入新屋前，牆上最顯眼的位置，是一幅靜思語。

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「部長可以跟他們說， 她不識字 ，可是可以叫她的孩子念給他們聽。」

「用心做 終生都受用。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這個還是有空隙 ，是不是也是填滿 填滿進去。」

對世代被貼上不可被接觸標籤的家庭來說，今天是他們第一次擁有屬於自己的家。印上菩提葉的新家，這裡不只是新的房子，更是他們第一次感受到尊嚴被重新安放。

慈濟馬來西亞分會副執行長。陳吉民：「菩提葉在尼泊爾，不管是哪一個宗教 ，都對菩提葉非常地尊重 ，不管你是印度教，伊斯蘭教或者是佛教，他們都對菩提葉，都當作一個非常神聖的樹葉。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「證嚴法師的祝福 祝福鄉親們，可世代安居樂業 ，兩個禮拜前一個大水 ，把14戶的房子 有3戶被流走 ，14戶也不能居住，這個房屋的完成 剛好就像，及時雨一樣 讓他們可以安居。」

前進基金會創辦人 巴克巴蒂：「也許我們未來能協助他們，和工廠連結 或是找到其他工作，民間的工作或任何工作，即使是領日薪的臨時工作也可以，這樣會比較好 因為他們有機會，獲得到財務上的支源。」

馬來西亞慈濟志工 方慈綿：「我們覺得冬天已經到了，我們是送毛毯2件，溫暖的圍巾2件，還有米一包25斤 油5公斤，紅包是上人的祝福，因為剛好是進屋子，我們送一個祝福 。」

慈濟志工為每戶家庭準備的入厝禮，讓居民能立即安穩入住。居民小心翼翼地接過每一份禮物，眼睛閃著新生活的亮光。

