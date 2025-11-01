尼泊爾農婦重新站起 義肢帶來無窮希望

慈濟在亞洲，深耕尼泊爾藍毘尼，關懷到一位35歲婦人「瑪雅」，她兩年前，在收割稻穀時，身上衣服脫穀機捲入，左小腿被迫截肢，志工在意外後，提供醫療援助外，現在也進一步，找到製作義肢的專業技。

從箱型車跳下來，然後在丈夫的攙扶下，靠著自己一步步地上樓，她是兩年前因收割意外而截去左小腿的瑪雅，最近在慈濟志工的幫助下，終於等到期待中的義肢，這天雀躍地試穿並開始練習走路。

慈濟照顧戶 瑪雅：「失去一條腿後，我覺得，自己是個沒用的人，什麼都做不了，但現在我覺得自己還能為家裡做些事 ，非常感謝慈濟志工，還有上人給予我們家的幫助。」

瑪雅失去一條腿的意外，發生在2023年，兩年來，志工除了給予醫療援助，也一直敦促她不能放棄練習肌耐力，並鼓勵她加入手工藝班，學習一技之長，如今終於迎來重生的時刻。

義肢製作技師 普瑞姆：「我對自己的職業引以為傲，加上我自己也是(腳掌)截肢者，我能理解那些沒有腳，走不了路，病人受的那種苦 ，因此他們來找我製作義肢 ，我一定會盡全力來幫助她們。」

馬來西亞慈濟人醫會護理師 張美玲：「看著她，靠著一條腿站起來，(重新)學走，那種堅毅，讓我深受感動，從她的笑臉中，我看到了希望，也看見了，(想要)改變生命的勇氣。」

製作義肢技師的同理心，加上慈濟專業護理師的陪伴，讓瑪雅對重新用雙腳走路更有信心，取得義肢後的隔周，兩位護理師也前往家訪，探視她練走的情況。

慈濟照顧戶 瑪雅：「穿上義肢後，我天天練習走路，只不過裝義肢的地方還是會痛，醫師教我，如果覺得傷口痛的話，可以墊著棉花，早晚各走2次，我會聽醫師的話，繼續堅持下去。」

馬來西亞慈濟人醫會護理師 張美玲：「她是幸運的，因為她只截掉小腿而已，她可以蹲，所以她要(多)練習。」

護理師離去前，再次殷殷叮嚀女兒要陪著母親練習，也不忘照顧摩擦產生的傷口，切勿操之過急，之後的生活，也才能踏得穩、走得久。

