尼泊爾迦毘羅衛大愛村動土 翻轉貧困新起點

尼泊爾迦毘羅衛，是古代釋迦族的國都，也是佛陀曾經居住過29年的出生地。為了準備動土儀式，四個國家地區的志工團隊，從一個月前就開始籌備，期待大愛村完工後，成為點燃當地居民希望的起點。

起重機慢慢升起，把志工送到豎立的主柱頂端，準備安裝慈濟標誌的圓頂。過程中，每一個細節都以安全為最高考量。因為這不只是一個工程動作，更是慈濟在佛陀故鄉，為眾生安住希望的起點。

馬來西亞慈濟志工 朱國財：「現在我們把這個小圓形在下面，大圓形在上面 就是我們的標誌，在上面 就是希望這個能夠表達，我們把慈濟和上人要我們帶的正法，帶來佛鄉 從那個圓圈這樣子，穿過慈濟標誌 穿進另外一邊的，就是好像當地這樣子。」

廣告 廣告

另一頭，尼泊爾本地志工忙著的是，繪製藍果麗的傳統圖案，這是印度和尼泊爾人，在重要節慶時，用來迎接和祝福賓客的喜慶標誌，慈濟大愛村動土也融入當地文化，象徵土親、人親

馬來西亞慈濟志工 陳順福：「為了讓村民更容易可以接受，我們 慈濟還有佛法，動土的時候 我們可以加入，本土的色彩 我們慈濟是，應當地的 尊重當地的生活，那是我們要的就是一個，佛教的大愛村。」

動土典禮前置，慈濟志工團隊從一個月前就開始進行，包括路線勘察、動線規劃，每一步都是為了更貼近當地居民的生活

慈濟志工 王綺楨：「從迦毘羅衛的王宮到，我們的大愛村的方向，只有3.7公里 這一路上，讓上人能夠更加了解村莊的狀況，能夠幫助到以後 我們(慈濟)，對慈善的整個運作方面。」

尼泊爾志工 瑪亞：「上人現在要幫我們，迦毘羅衛的村民 興建大愛村，雖然這是一個小村莊，卻是非常棒的一件事，村民很高興 他們都是備受祝福的。」

尼泊爾慈濟志工烏瑪：「貧窮的人們在烈日，風雨和困苦中過日子，艱難地養育孩子，上人看見了這一切，所以才要建設大愛村，當我得知 並且親眼目睹它，我感到非常榮幸並且，很高興能成為其中一分子。」

慈濟在迦毘羅衛大愛村，不只要建設有形的屋舍，志工們更想做的是一分長久的守護。讓佛陀曾經生長的地方，成為一個充滿愛、希望與和諧的淨土。

更多 大愛新聞 報導：

清貧布施匯善念 成就迦毘羅衛大愛村

迦毘羅衛將蓋大愛屋 前置準備馬不停蹄

