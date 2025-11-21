尼泊爾靜思語教學 啟發智慧看見改變

慈濟在尼泊爾持續帶動靜思語教育，好話的力量逐漸改變孩子的命運。包括一位原本不愛讀書的中學生谷迪普，過去總是整天翹課也不寫作業，卻在靜思語教學中，找到人生的方向，成績扶搖直上，老師也發覺他的領袖特質。

衣著整齊，嚴守紀律，很難想像他們是阿達莎佛陀中學師長口中，行為散漫、出勤率低的學生。

阿達莎佛陀中學學生 谷迪普：「有一句靜思語是，多做多得，少做多失，這句靜思語在我的學習上，給我很大的啟發。」

慈濟的靜思語教育在當地扎根，悄悄改變了學校風氣。谷迪普是最具代表性的學生，原本不愛讀書的他，變得積極上進，而且成績優異。

阿達莎佛陀中學老師 桑迪普：「他曾分享一句靜思語是，好好聽，然後好好做，如果你能這樣做，對你的人生非常有幫助。」

阿達莎佛陀中學副校長 哈里莫漢：「他(谷迪普)還有實踐米撲滿，也會教其他人一起實踐，這些都是他從慈濟學到的。」

靜思語讓孩子們有了前進的勇氣，懂得為自己想，為別人想。這樣的改變也發生在喬達摩學校。

喬達摩學校校長 馬諾茲古瑪：「我看到很多改變，學生聽從老師，也會準時完成作業，他們和老師說話方式也變了。」

孩子們的改變，連帶家長也知道要重視教育了，點亮社區的希望。

