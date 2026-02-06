尼泊爾靜思語教學 師生互為善知識

一句靜思語，有多受用？在尼泊爾，靜思語教學在各校推動，其中一所學校，悲心女子學校，老師從原本的抗拒，因為還得另外備課，到後來踴躍參與，到底中間的轉機是什麼？原來他們把自己當成學生，去吸收去體會，自己改變了，學生也會改變。有老師脾氣收斂了，也跟著志工去訪貧，有學生會開口感恩父母。老師與學生，都是彼此的善知識。

這堂靜思語課，現在是悲心女子學校，最受歡迎的課程之一。

本土人文老師 羅比娜：「心想好意，身行好事，雖然是用中文唱，但學生們都跟得上，而且他們也會去做。」

在校園裡推動靜思語，從2022年慈濟佛鄉團隊來到尼泊爾，就積極在進行，但一開始，因為要多花時間來備課，老師們其實很抗拒。

馬來西亞慈濟教聯會老師 鄭素麗：「不是很滿意，他就馬上會發飆這樣子，後來就不一樣，他們漸漸地就是，比較客氣，也懂得比較有人文的方式，來詢問我們。」

心念有所改變，是因為老師們看見了學生的轉變。

本土人文老師 羅比娜：「他說，媽媽今天您煮的菜很好菜，媽媽聽了會很驚訝，心想，哇，怎麼會說出這樣的話，這些都我們現在在學生身上，看到的正向改變。」

悲心女子學校老師 查達寧：「我也看到學生們的改變，他們開始彼此幫助，內心變得更加善良，懂得尊敬長輩，也在學習什麼是慈悲。」

每次的培訓，悲心女子學校老師們總是最踴躍，尤其查達寧跟著志工去做家訪後，開始用關懷代替過往的處罰。

悲心女子學校老師 查達寧：「我看到很多人連吃的都沒有，相比之下我覺得自己的問題，根本不算什麼，看到這些事情之後，覺得我自己也應該幫助他們。」

悲心女子學校校長 尚卡爾：「我問過老師很多次，為什麼你要這樣(易怒)，他們會說，這是我的個性，改不了，可是現在，他們會坐下來談事情，會先想一想，想對方會怎麼看，怎麼想，再開口說話，這是很明顯改變。」

老師學習如何教導靜思語，也開始自我省思，不再惡言惡語，學生也更懂尊敬師長。

悲心女子學校老師 阿克雷什：「如果老師教的是錯誤或不好的事情，可能會影響好幾個世代，老師是學生生命中非常重要的角色。」

老師是典範，學生樂於效法，良善的氛圍，也漸漸從校園開始擴散開來。

