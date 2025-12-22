尼泊爾首都普裝監視器 助中國監控流亡藏族

加德滿都的博達哈大佛塔，巨大佛眼照看底下眾生百態，金色塔尖周邊，街頭巷尾已經悄悄布滿數千台來自中國的監視攝影鏡頭，讓附近藏人社區的居民相當不安。

尼泊爾藏族居民說道，「這些東西很嚇人，因為這些攝影機看起來，跟拉薩(西藏首府)的一模一樣。」

今（2025）年尼國政府對加德滿都的監視器系統，進行大規模技術升級，為的是打造智慧城市，保障交通與公共安全，已經浮現數位威權，監控學生與抗爭人士的隱憂。

而這些監視器與雲端系統，主要由中國大華與海康威視兩家大廠製造供應，中國企業如華為、中興也在尼泊爾快速擴張，從城市到邊境山頂，監控設施隨處可見。海外藏人就算已經流亡，仍然感受到無所不在的壓力。

尼泊爾西藏居民表示，「有來自中國當局要求監控藏人社區活動的壓力，看我們是否在進行任何反華活動，如果警察抓到我們，他們就能得到獎勵。」

藏族活動家南吉指出，「中國人給了尼泊爾人很多錢，金錢會讓人做壞事，雖然我們藏人有難民接待中心，但我們並不安全，如果我們出門，可能會被捕，到處都是監視器。」

尼泊爾在經濟、基礎建設與科技上，高度仰賴中國資金與企業支持，與北京關係密切。根據美聯社報導，尼泊爾警方會配合中國的立場，在西藏抗暴，或達賴喇嘛生日等敏感紀念日前後，控制反華、挺西藏的活動，甚至提前抓人，相當程度限制了藏人在當地的行動自由與聲音。

過去每年都有幾千個藏人來到尼泊爾尋求庇護，但去年只剩下個位數，許多藏人也選擇離開，尼泊爾的藏人人口已經從兩萬多人，銳減到一半甚至更少。