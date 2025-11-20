■尼科的價值投資人生：不犧牲生活，才是最好的投資

文．劉秉勳

這次很榮幸有機會訪問到「美股咖啡館」的創辦人Nick(尼科)。他給人的感覺是熱情且開朗的，很難想像他曾是台大土木系的高材生，卻因一場突如其來的健康變故，徹底改變了職涯軌跡。他現在是一位美股價值投資內容創作者，其理念與成就，曾受邀至Google、聯發科等企業擔任投資講師。

「我原本的人生藍圖是台大土木系畢業的工程師，並已確定了出國讀書的計畫。我從未預期會成為一位全職的投資內容創作者，而我的轉變，源於一場突如其來的『人生急轉彎』」，Nick說道。

體會健康與時間 才是最昂貴資產

那年，Nick的眼睛出現了突發的嚴重狀況，醫生要求他必須全面停止工作，進行了長達約兩年的休養。「這段經歷對我產生了巨大的衝擊。當我臥病在床時，我的同學大多已經研究所畢業或找到很好的工作，而我卻『什麼都沒做』」。

你必須面對一個現實：當你被剝奪了視力這項基本能力，你才真正體會到，健康和時間才是人生最昂貴的資產。追求高薪高壓的工程師生活在那一刻顯得如此脆弱。「我意識到，無論你賺了多少錢，一旦健康或時間歸零，一切就都失去了意義。」

這份體悟給了Nick一個極為強烈的啟發：「既然人生無常，而且我無法再從事傳統上需要『現場』監督或長時間盯螢幕的工作，我決定要做一些『更有趣的事情』——選擇一種沒有上班時間限制的工作，因為『搞不好明天就看不到了』。這促使我轉向自主理財。」

是什麼樣的契機讓Nick轉向美股投資，並堅定地鎖定在長期價值投資？答案是兩個字：節奏。

他的核心理念是：「投資是為了更好的生活，而不是犧牲生活。」美股的交易時間是我們的夜晚，如果你為了追逐短線波動而犧牲睡眠，那即使賺到了錢，也失去了健康。這完全違背了Nick從那兩年休養中得到的啟發。

價值投資的「節奏感」： 為了更好的生活

價值投資的節奏感，正是讓Nick能「睡個好覺」的系統。「它將我的注意力從『每晚盯盤』轉移到『每季財報公布後的深度分析』。這種節奏，本身就是克服追漲殺跌焦慮和持有的寂寞的方法。我鼓勵大家不要過度盯盤，因為越是盯著盤面或網路上各種資訊，人會越焦慮。」

「美股咖啡館」這個品牌的承諾，就是讓投資可以像喝咖啡一樣，是在悠閒、從容的狀態下進行。「我們不是要追求一夜暴富，而是透過清晰的邏輯和深入的分析，建立一個可以讓你高枕無憂的投資組合。這也是為什麼我在受邀到Google、聯發科等高知識分子社群擔任講師時，他們最共鳴的，永遠是我的這套『生活優先』哲學。」

核心哲學： 利潤才是衡量價值的黃金標準

Nick的理工背景讓他討厭一切虛無縹緲的投資方法。「我需要一個有科學基礎、可以被邏輯驗證的系統。這個系統的核心，就是對企業利潤的深刻理解。」

在分析一家美股公司時，Nick個人最看重的，且能反映公司長期價值的核心利潤指標：

營業利潤(Operating Income)：它代表了企業本業的獲利能力。它排除了利息和稅費的影響，能清晰地告訴我們公司從其主要業務活動中賺取了多少錢。如果一家公司本業都不賺錢，那麼所有的美好願景都只是空中樓閣。

毛利率(Gross Margin)：反映公司產品的生產成本效率，也是判斷其護城河寬度的基礎。高且穩定的毛利率通常意味著產品具有定價權或較低的競爭強度。毛利率不斷下滑，則預示著行業競爭的加劇。

淨利率(Net Margin)：反映公司的最終獲利能力。它考量了所有成本和費用。這是衡量公司整體經營效率和管理層能力的重要指標。

價值投資的核心在於「耐心」，但耐心不是盲目等待。Nick幫助學員克服焦慮的方法，就是讓他們清楚地看到「價格」與「價值」的距離。當你透過扎實的財報分析計算出公司的內在價值，你就有了足夠的底氣去無視市場的波動。因為你知道，市場的波動只是情緒的表現，但你持有的價值是冰冷的數字和商業邏輯。

美股與台股： 適應全球生態圈的邏輯

「從我的視角來看，美股市場與台股市場在『價值評估』的文化和邏輯上有著明顯的差異」，Nick說道。

台灣市場偏重於題材或短期趨勢，深受景氣循環和供應鏈波動的影響。投資人傳統上會以高股利殖利率來衡量價值。

美股市場的投資人則更看重長期的價值和估值，他們為企業的未來成長性、護城河的寬度，以及自由現金流的永續性支付溢價。他們關注的是公司在全球生態圈中的主導地位。

以Amazon、Google、Meta等科技巨頭最近的財報為例。它們仍在大規模地進行資本支出(Capex)，特別是在雲端運算和AI基礎設施方面。這顯示出一個明確的趨勢：AI應用正在從實驗室階段走向大規模商業化。這些巨頭不是在追逐熱點，而是在為下一波長期的、結構性的增長做準備。

作為YouTube頻道主和學院創辦人，Nick深知財報分析和估值計算是枯燥的。「我的內容會盡量保持平易近人，將複雜的公司估值、財報分析，轉化為輕鬆、接地氣的內容，例如『開一家美股咖啡館』的情境教學。」

教育的核心： 建立你的投資技能包

「界定我的教育內容與市場上其他『美股速成』或『技術分析』內容的不同，就在於我們賣的不是『一夜暴富的夢想』，而是『財務獨立的基石』。」

《尼科價值投資學院》最核心的教學價值是「包裝技能包」，幫助學員確認自己適合什麼樣的投資策略。「我們教的不是『答案』(哪支股票會漲)，而是『問題』(如何判斷一家公司是否值得投資)。我們希望學員能建立一套可複製、可驗證、不受市場情緒影響的投資系統。」

對於剛開始接觸美股，但受限於工作或生活壓力，無法隨時盯盤的年輕人，Nick的建議是：

先確認自己適合哪一種投資策略。投資人不一定要是「主動資金」的操作者，可以先找到適合自己的方法，例如指數化投資。

從生活選股。你每天使用的產品、你離不開的服務，往往就是最好的投資標的。從這些公司開始，深入閱讀它們的財報，培養你對價值的好奇心。

不要過度盯盤，因為會「越看越焦慮」。找到適合自己的節奏，讓投資成為你生活中的助力，而非阻力。

「我的人生經歷告訴我，健康和時間是不可逆的資產。價值投資不是犧牲這兩者去換取金錢，而是透過理性和耐心，讓金錢為你的人生服務。這就是『美股咖啡館』的終極意義。」

