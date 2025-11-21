尼米茲前腳走、華盛頓後腳到 美航艦「一進一出」南海

美國海軍航空母艦「華盛頓號（USS George Washington CVN-73）」。 圖：翻攝「X」@weiqi_xiulang

[Newtalk新聞] 中國半官方智庫《南海戰略態勢感知》（SCS Probing Initiative，SCSPI）發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）」航空母艦17日穿越菲律賓民都洛海峽（Mindoro Strait）離開南海的同一天，「華盛頓號（USS George Washington CVN-73）」打擊群經巴士海峽進入南海，形成經典「一進一出」態勢。而SCSPI分析，華盛頓號20日已抵達巴拉望島以西海域，航向直指尼米茲號先前艦載機墜毀地點附近，認為是可能提供美軍打撈船安全維護以及後勤支援，並凸顯美軍在印太地區維持高強度存在的戰略決心。

根據衛星訊息及船舶自動識別系統（AIS）資料，華盛頓號航艦攜打擊群--提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「史莫斯號（USS Robert Smalls CG-62）」與勃克級（Arleigh Burke class）驅逐艦「米利厄斯號（USS Milius DDG-69）」、「肖普號（USS Shoup DDG-86）」等船艦，14日結束與韓國的聯合海上軍演後，就直奔南海而來，明顯為顯示美軍的區域存在。

尼米茲號於10月26日下午在南海國際水域發生罕見雙機連續墜毀事件：一架MH-60R「海鷹」（Sea Hawk）直升機於當地時間14:45墜海，3名機組員獲救；30分鐘後，一架F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機亦失事，2名飛行員彈射逃生並被救回。一度傳言停留當地近半個月的尼米茲號，已藉由水下機器人及探路者級（Pathfinder-class）測量船完成定位打撈，但最新訊息是美軍派出「保障級」(Safeguard-class)救援打撈船「薩爾沃號（USNS Salvor，T-ARS-52）」協助打撈作業。

由於墜機事件發生後，曾發生中國部署3艘055型（Renhai-class）飛彈驅逐艦及054A型（Jiangkai Ⅱ）飛彈護衛艦，在黃岩島以南200公里處「穿插」美軍陣型，雙方艦艇曾多次「不安全接近」情形，推測美軍派來華盛頓號打擊群就是為了提供打撈船需要的保護與支援。

根據衛星訊息及船舶自動識別系統（AIS）資料，華盛頓號航艦攜打擊群17日經巴士海峽進入南海。 圖：翻攝「X」@CHINAPLA1