尼米茲號雙墜機 反映帝國霸權的疲態

2025年10月26日，美國海軍核動力航母「尼米茲號」（USS Nimitz, CVN-68）在南海進行例行訓練任務時，短短半小時內先後失去兩架軍用飛機，MH-60R「海鷹」直升機，另外一架為F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機。

美軍兩台軍機上的機組人員雖然全部獲救，但這場「30分鐘內連墜兩機」的事故仍引起震撼，不僅對美軍戰備的質疑，更是對美國整體戰略可持續性的警訊。美國總統川普在第一時間將原因歸咎於「劣質燃油」，並排除外部干擾的可能性。然而，這一簡化的說法忽視更深層的結構性問題。

這艘服役近半世紀、預定明（2026）年退役的老航母，正執行其可能是最後一次的遠洋部署，卻在全球最敏感的戰略海域之一出現接連故障。於是說，這不僅是一次操作意外，更是一場制度性疲勞的警示，折射出美國在維持全球軍事存在時，已經走到「戰略過度擴張」的臨界點。

實際上，美國的軍事體系現今已被財政現實壓得喘不過氣。自911事件以來，美國在反恐戰爭與海外部署上花費超過8兆美元，其中高達80％靠舉債支撐。這使得聯邦政府的財政空間幾乎被耗盡，只能進一步壓縮基礎建設與教育方面的投資。

這種壓力在2025年秋季開始變得格外明顯。自10月1日起，美國政府進入將近4週的關門狀態，對軍事單位造成多重衝擊。若關門持續至11月15日，約130萬名現役軍人將被迫無薪工作。雖然川普緊急下令動用80億美元研發資金與私人捐款維持薪資，但每兩週高達75億美元的成本讓這一方案難以為繼，也就是說，美國的「全球霸權」面臨現金流危機。

而在美國面臨產能限制上則更為明顯。如果說財政困境是短期的掣肘，那麼工業產能的衰退則是長期的結構性危機。冷戰結束後，美國國防工業高度整合，洛克希德馬丁、波音、雷神等少數巨頭壟斷市場。雖然表面上提高效率，但也讓軍工供應鏈變得單一而脆弱，形成「一旦出問題，全系統停擺」的局面。

更嚴重的是，中美之間在造船產能上的差距已達「懸殊」的程度。根據最新數據指出，中國造船產能約為美國的200至232倍，而且中國掌握全球造船市場53至57.7％，美國僅佔0.1％，這個戰略後果十分明顯，倘若爆發長期戰爭，中國起初可能面臨美軍的高技術的武力壓制，但是中國能以更快的速度修復與補充艦艇，而美國因20年維修積壓與法規限制（例如，禁止軍艦在外國船廠建造）而陷入「攻防俱不利」的困境。

在硬體之外，美國軍事系統的人力壓力同樣嚴峻。根據美國空軍的研究，約60％的長程飛行員與近一半的直升機組員在高強度部署期間，出現警覺性與認知功能下降的情況。這些看似微小的疲勞效應，累積起來就是安全事故與操作誤判的溫床。再加上政府關門導致的薪資不穩與職涯不確定性，士兵與技術人員的留任率持續下滑，進而使得美軍陷入「缺人—過長工時—士氣下降」的惡性循環。

從這個角度來看，尼米茲號航母在南海短時間內連續發生墜機事故，不只是一次操作意外，更可能影響中美之間的戰略心理。當美國最具象徵性的海上力量出現可靠性問題，中國軍方可能會重新評估美國的嚇阻能力，並趁勢進行「小幅度試探」。這類行動可能包括在南海進行更高強度的巡邏、或者增加對台灣防空識別區的進入次數。

當北京察覺美國戰略投射力出現延宕，可能更有信心透過「灰色地帶戰術」加強施壓，例如擴大南海巡邏、在台灣周邊製造摩擦，測試美國的行動底線，這讓2027的想像夢魘持續盤旋在台海上空。（作者為實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任）