尾場震撼放送！BIGBANG驚喜合體 GD狂曝「成年禮」計畫細節引暴動

記者陳宣如／綜合報導

韓流天王G-DRAGON（權志龍）昨（14）日在首爾高尺天空巨蛋舉行「G-DRAGON 2025 世界巡迴演唱會：Übermensch 安可場」，演唱會尾場迎來意外驚喜——邀請BIGBANG成員太陽與大聲同台合唱，引爆現場粉絲興奮尖叫，GD也在舞台上透露了明年團體活動的新進度，讓粉絲現場情緒幾乎失控。

GD演唱會邀請太陽、大聲驚喜合體登台，並大喊「we are comeback！」宣告BIGBANG正式歸來。（圖／翻攝自IG @__youngbae__）

演唱會中，三人共同演唱〈Home Sweet Home〉與〈WE LIKE 2 PARTY〉等經典歌曲，並肩走到舞台延伸台與觀眾互動。GD在〈Home Sweet Home〉尾聲舉起麥克風高喊：「We are comeback！」正式宣告BIGBANG將展開團體活動。

談及團體回歸安排，GD透露2026年正值BIGBANG出道20週年，他說：「就像20歲拿到身份證一樣，我們會舉辦成年禮。」並開玩笑補充：「因為是成年禮，（演唱會）可能要19歲以上才能入場哦！」粉絲聽後紛紛哈哈大笑，現場氣氛輕鬆又熱烈。GD隨後預告具體行程：「BIGBANG將從明年4月起展開熱身活動，首先會在美國登台，如果大家正好有時間或安排旅行，可以去美國看看我們。」此話一出，全場尖叫聲響徹現場。

GD（權志龍）昨（14）日迎來世界巡迴演唱會安可場最後一天。（圖／Galaxy Corporation提供）

此次安可場不僅為GD今年巡演畫下句點，也為全球巡演畫上圓滿句號。今年「Übermensch」巡演自3月起展開，橫跨12個國家、16個城市，包括首爾、台北、東京、洛杉磯等地。安可場同時也正式揭開BIGBANG明年回歸序幕，粉絲對團體20週年及「成年禮」演出抱持高度期待，並摩拳擦掌等待門票開賣。

