尾巴感染潰爛險死 新北動保處治癒虎斑黑貓再找認養家庭

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新店區下坑子口路，有隻虎斑黑貓，疑似車禍受傷屁股流血。新北市動保處表示，獲報後隨即派員將受傷的黑虎斑貓，帶回毛寶貝醫療中心檢傷醫療。醫療中心獸醫師檢查後，發現虎斑黑貓尾巴末端傷口嚴重潰爛，應該是在圍牆行走、鑽洞或穿越狹窄空間時，被尖銳物切傷所造成，須進行斷尾手術，以避免傷口感染導致下半身癱瘓。經過輸液治療及手術後，目前黑貓已恢復健康，由住在新北市中和區的李姓愛貓人認養了，也有了幸福溫暖的家。

動保處獸醫師李建沛表示，貓咪的尾巴有維持平衡、控制姿勢、調節力度及表達情緒的功能，是由肌肉、血管、神經及多塊骨頭所組成，結構複雜且脆弱。依新北市醫療中心傷病動物案例顯示，貓咪常因為車禍、高空不慎摔落、鑽洞或穿越狹窄空間，造成尾巴不同程度的傷害。

若受創部位潰爛、傷口癒合不良，則須進行斷尾手術，以避免傷口感染影響排便、排尿或導致下半身癱瘓。這隻虎斑黑貓因尾巴末端傷口嚴重潰爛、雖經過治療後傷口仍癒合不良，最後進行手術切除尾巴後四分之一部位，才恢復健康並保持尾巴的正常功能。

動物之家動保員張茵茵表示，虎斑黑貓剛來時都沒精神、每天趴在籠子角落，傷口部位雖然有每天上藥，但清理籠舍時底盤仍會出現血跡。後來經過斷尾手術後，虎斑黑貓突然會開始討摸及撒嬌了，食慾及精神也都恢復了，並且會很不安份的想要跑出籠子外撒嬌賣萌，跟之前無精打采的情況完全不一樣。

新北市動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，都值得我們盡全力拯救保護。民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話（02-29596353）報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助。

動保處鼓勵民眾，到各公立動物之家認養動物，認養犬貓可享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利。如欲了解更多認養資訊，可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。

照片來源：新北市府提供

