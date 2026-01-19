尾牙中獎也要繳稅？禮品、獎金超過「這金額」先扣10% 財政部曝1條件免繳

​每到尾牙、春酒的聚餐時刻，不少公司都會舉辦抽獎活動，豪擲上萬提供獎項，獎品大到汽車、家電、還有無數價值不菲的獎項，讓所有人無不期望自己就是那個幸運兒。不過，不過許多人不知道的是，尾牙抽到大獎固然開心，但是需要繳稅的，依照獎金類型不同，扣繳的稅率也不一樣。財政部在臉書發文表示，幸運中獎的獎金或獎品屬於機會中獎所得，須計入個人綜合所得總額申報課稅。​



根據法規，原則上尾牙或春酒上抽到的獎金或獎品，都屬於《所得稅法》第14條所規定的「因競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」的範圍，也就是說這筆錢，必須依規定申報和扣繳所得稅。其中，又可依照你是境內或境外居住者，扣繳不同的稅率。

財政部指出，若中獎者為「我國境內居住者」，按給付全額10%扣繳稅款（稅款不超過2,000元免扣繳，但仍須申報），次月10日前向國庫繳清稅款，次年1月底前開立扣（免）繳憑單並向所轄國稅局申報。

而若中獎者為「非我國境內居住者」，則不論中獎金額或獎品價值多寡，一律按給付全額20%扣繳稅款，代扣稅款之日起10日內向國庫繳清稅款，並開立扣繳憑單向所轄國稅局申報。

實體獎品也要課稅？許多人都會誤以為，只有尾牙給員工抽現金時，才需要辦理所得稅扣繳，但其實這種觀念並不正確。事實上，獎品也是一種實物所得，無論是抽到電視、汽車、電冰箱等大獎，也必須依法繳納所得稅。

