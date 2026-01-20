尾牙中獎名單惹議！大獎全落籌辦人手中 網友直言：乾脆直接頒獎比較快

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

公司尾牙本該是犒賞員工的一大盛事，卻有網友分享親身經歷，直言抽獎結果「太誇張」。一名網友近日在Dcard發文指出，公司尾牙抽獎流程一路進行到最後時，最受矚目的大獎名單出爐，意外結果引發眾人議論。

公司尾牙本該是犒賞員工的一大盛事。（示意圖／Pexels）

原PO表示，尾牙一開始先抽出電影票、大賣場禮物卡及小家電等獎項，得獎人數眾多；接著抽出5台不同型號的 Nintendo Switch。

然而，最後壓軸的5項大獎包含兩支 iPhone 17 Pro Max、一台 MacBook Pro、一張東京雙人來回機票以及一台 Gogoro，得主卻全數集中在財務部主管、行政部主管，以及兩名董事長特助身上。巧合的是，這些人正是負責籌辦尾牙、採購獎品與規劃流程的成員，名單曝光後，引起不少同仁非議。

更讓原PO傻眼的是，尾牙結束後，行政特助還寄出電子郵件，要求各組長彙整同仁對尾牙的「爭議點」，包括餐點、流程與獎項安排等，並提出改善建議，讓他直呼第一次遇到「尾牙辦完還要開檢討會」。

貼文曝光後網友紛紛留言，「有遇過不演的，沒遇過這麼不演的」、「乾脆別抽了，直接頒獎比較快」、「做籤做到這樣還辦什麼尾牙，直接抽完寄信通知就好」、「哪一間公司？吃相真的很難看」、「那些獎八成還是用員工福利金買的」、「最後五個獎的得主真的很耐人尋味，好奇你們是用什麼方式抽獎的」、「要平息爭議，最簡單的方式不就是主管把獎捐出來嗎？」

