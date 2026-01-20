尾牙中獎注意！金額超過這數字要繳10% 財政部曝免稅條件

農曆年節即將到來，許多公司也舉辦尾牙慶祝，不少人也希望可以中大獎，祭出各種「黑魔法」來幫助自己，像是聽《花木蘭》的〈以妳為榮〉、配戴吉伊卡哇招財吊飾、手機更換Twice娜璉桌布等等。不過財政部也發文提醒，如果中獎數額超過2000元就需要扣繳10%稅款。

財政部發文提醒，參加公司行號或機關團體舉辦的尾牙摸彩，幸運中獎的獎金或獎品，屬於機會中獎所得，須計入個人綜合所得總額申報課稅。主辦單位也會依規定預先扣繳稅款後再給付中獎者（隔年5月報稅時可減除扣繳稅款）。

廣告 廣告

財政部提醒，尾牙中獎是需繳稅的。圖／財政部提供

財政部指出，中獎者若為我國境內居住者，按給付全額10%扣繳稅款（稅款不超過2,000元免扣繳，但仍須申報），次月10日前向國庫繳清稅款，次年 1 月底前開立扣（免）繳憑單並向所轄國稅局申報；而若非我國境內居住者，則不論中獎金額或獎品價值多寡，一律按給付全額 20%扣繳稅款。

且財政部還跟上今年的尾牙黑魔法，做出一張花木蘭參加尾牙的圖片，圖片上還可以看到木蘭雙手合十，祈禱「老祖宗保佑我，千萬要讓我尾牙中大獎」，且一旁的桌上還可以看到幸運蟋蟀，讓人會心一笑。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

威力彩又槓！下期頭獎上看6.3億 今彩539頭獎開出獎落「這縣市」

國民黨因「1事」睽違9年首發年終！ 李乾龍曝最高可領半薪

A-Lin傻眼！ 尾牙Cue唱神曲「那魯ONE」沒人接唱