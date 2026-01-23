尾牙中獎神曲助攻 母女檔幸運刮中百萬大獎

▲在尾牙中獎神曲助攻之下，苗栗縣有對母女檔真的幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬大獎。（圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」剛上市，就有人刮中百萬大獎。台灣彩券公司今（23）日透露，苗栗縣一對幸運母女檔，在上市當天就迫不及待的買了一本「2000萬超級紅包」，挑選時女兒還播放最近都市傳說的「尾牙中獎神曲」，說可以帶來好運，沒想到就刮中百萬大獎。

刮出百萬大獎的是位在苗栗縣頭份市民生里5鄰中華路733號1樓的「富貴隆來彩券行」。根據彩券行代理人邱先生表示，刮中「2000萬超級紅包」100萬元大獎是一對幸運母女檔，兩人在20日上市當天即迫不及待的到店裡挑1本「2000萬超級紅包」。

廣告 廣告

不僅如此，在挑選刮刮樂的時候，邱先生聽到這名女兒手機中傳來一段旋律，他在好奇詢問之下，才得知是最近流行的都市傳說，只要播放「尾牙中獎神曲」就可以帶來好運。

沒想到，隔天那位母親就帶著其中1張刮刮樂到彩券行給代理人確認，結果真的刮中100萬元大獎，也讓人沒想到「尾牙中獎神曲」竟真的有聽有保庇，中獎人更大方包給店家紅包沾沾喜氣。

今年台彩推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項與去年並列史上最多，總中獎率69.33%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

首個「1200萬大吉利」頭獎被刮出 高雄越南移工摸了彌勒佛就中獎

移工中1200萬頭獎！新春刮刮樂怎麼選 10款售價、中獎機率一次看

史上最多！「2000萬超級紅包」來了 10個頭獎2千萬、1200個百萬