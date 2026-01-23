「尾牙中獎神曲」真的靈？ 苗栗母女檔聽完秒刮中百萬





苗栗縣頭份市近日傳出幸運佳話。台灣彩券公司春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」甫上市不久，即開出百萬大獎，中獎者是一對母女檔，而助攻關鍵竟是一段網路流傳的「尾牙中獎神曲」，讓投注站直呼「真的有聽有保庇！」

台彩表示，苗栗縣頭份市民生里中華路的「富貴隆來彩券行」代理人邱先生轉述，母女兩人於20日「2000萬超級紅包」上市當天，就迫不及待到店內購買整本刮刮樂，在挑選過程中，女兒手機突然播放起近期在網路流行的「尾牙中獎神曲」，並笑稱這是都市傳說，播放後可以帶來好運。

邱先生原本半信半疑，沒想到隔天，母親便帶著其中一張刮刮樂回到店裡請他協助確認，真的刮出100萬元大獎，讓現場氣氛瞬間沸騰。中獎人事後也大方包紅包給投注站分享喜氣，成為店內近期最熱門的話題。

今年台彩推出的「2000萬超級紅包」來勢洶洶，頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金超過172億元，總獎項數逾797萬個，總中獎率達69.33%，與去年並列史上最高紀錄。

（封面圖／台彩公司提供）

