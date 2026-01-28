尾牙中獎被拗請客！同事們點名東方文華「裝死沒關係」 全網氣炸了

許多公司春節前都會舉辦尾牙、抽獎活動慰勞員工。一位女子近日在公司尾牙抽中3000元獎金，沒想到同事們事後不斷在公司群組拗中獎人請客，還討論吃饗A Joy、東方文華吃到飽等高檔餐廳，「裝死也沒關係，星期一一樣會交出來」，無視沒中獎的員工也有安慰獎1500元，讓女子氣炸直接開噴，同事們卻聲稱只是開玩笑，「笑死，這麼認真，怎麼可能真的讓大家出」，稱自己是想讓協理出面請客，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Threads發文分享公司群組對話，公司尾牙的抽獎活動設有安慰獎1500元，獎項則有3000元、6000元、8000元，沒想到活動後同事沒商量就拗中獎人請客，還討論要吃饗A Joy、東方文華吃到飽等高檔餐廳，「我們當同事當這麼久了，是時候表示點什麼了，裝死也沒關係，星期一一樣會交出來」，讓原PO當場氣炸。

原PO指出，她當時直接在群組開嗆主要提議的同事，「啊你每次都要拗別人，沒看過你請過客，1500你也捐出來啊」，提到大獎8000元是剛進公司的新人，「好意思叫一個剛出社會的弟弟請客？跟你當同事也真倒楣」，同事卻辯稱，「如果妳真的要這麼開不起玩笑，OK啊」、「笑死，這麼認真，怎麼可能真的讓大家出」，自己的用意是讓協理出面請客，其他起鬨的同事卻開始打圓場，讓原PO直呼大開眼界。

對此，許多網友紛紛回應，「女同事也是很婊，上面還附和說吃什麼好，後面再假裝勸和氣」、「好討厭辦公室有這種同事，被嘴了還想假裝只是開開玩笑」、「我說一句實在的，他前面絕對不是在跟妳開玩笑」。

