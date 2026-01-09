尾牙中獎1萬！他天天被問「請飲料」 過來人教1招解決

近期不少公司舉辦尾牙活動，一名網友分享自己抽中1萬元紅包，但從那天起，同事就一直問「怎麼沒請喝飲料」，讓他很不解，難道抽到紅包就一定要請客，貼文引發網友討論，過來人建議，不想與同事撕破臉，可以找個合理的理由婉拒，例如繳學貸、付罰單或是要包紅包給家人。

一名網友昨在社群平台Threads分享，前幾天參加公司尾牙時，幸運抽中1萬元現金紅包，沒想到從那天起，同事每天都在問「怎麼沒請大家喝飲料？」讓原PO感到困惑，也很好奇「抽到紅包就一定要請客嗎？不請就算小氣嗎？」

廣告 廣告

貼文引發網友熱烈討論，有人表示「現在1萬塊很快就花完了好嗎？還請客」、「只有中1萬要請喝什麼啦？一人一瓶多多嗎」、「一直拱人請客，真的沒水準」、「中獎就要請客，到底是什麼鬼風氣」；也有苦主分享過去經驗，只中了7千元，被同事拱著請飲料，大家還點價格較高的星巴克，最後花了3千多元，近半獎金沒了，讓他直呼心痛。

另有過來人建議，不管請不請，都可能會有人說你小氣，如果真的不想請客，又不想和同事撕破臉，可以說要繳學貸、繳罰、包紅包給家人或是捐出去了等，總之找個合理的理由混過去就好。

更多中時新聞網報導

伍宗德不捨30年兄弟 讚林光寧天生喜劇人

周蕙身體亮紅燈 每2個月抽血檢查

胡瓜今年除夕在民視