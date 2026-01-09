尾牙中1萬「不請客就小氣？」他嘆同事天天問 網教反擊方法

年底許多公司陸續舉辦尾牙，抽獎活動令不少上班族十分期待，不過中獎後往往要面對被起鬨「請客」的窘境。

年底許多公司陸續舉辦尾牙，抽獎活動令不少上班族十分期待，不過，近日一名網友在社群平台分享，自己在尾牙抽到1萬元紅包後，竟被同事天天追問「怎麼沒請大家喝飲料」，甚至被說小氣，引發網友熱議，紛紛提議反擊方法。

原PO在Threads貼文表示，自己抽到現金1萬元紅包後，奇怪地遭同事每天追問「怎麼沒請大家喝飲料」，好像不請就有錯，讓他十分困擾提問「奇怪現在尾牙抽到錢是一定要請同事嗎？」「整天說抽到錢不請客很小氣，阿為什麼一定要？」

貼文曝光後，不少網友留言支持原PO，批評叫別人請客的行為「最無恥」、「錢是妳的沒必要分享」「才一萬是要請什麼，他普發是有拿出來請大家喔」「一萬是要請喝什麼啦？一人一瓶小多多嗎？」，還有網友分享個人經驗，抽到5千元紅包也被要求請喝飲料， 直接回「喔我沒有要請耶」，最後只請比較好的同事，結果被對方到處跟別人說小氣。

也有人分享低調回應的方法，例如說「拿去付罰單付完了」「直接麥香紅茶一箱自取」「你就說你有貸款他們有沒有要幫忙還的」「裝窮，就說拿去繳卡費，沒有了～」

