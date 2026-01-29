尾牙中3000！她遭慘同事拗請吃文華東方：開不起玩笑？眾人集體血壓飆高

生活中心／王文承報導

一名女子抱怨，在公司尾牙抽中3000元獎金後，竟被同事不斷在公司群組「拗」請客，甚至點名要吃饗 A Joy、文華東方吃到飽等高檔餐廳。（圖／資料照）

農曆春節將至，不少公司陸續舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞，其中抽獎活動更是眾人最期待的環節。近日卻有一名女子抱怨，自己在公司尾牙抽中3000元獎金後，竟被同事不斷在公司群組「拗」請客，甚至點名要吃饗 A Joy、文華東方吃到飽等高檔餐廳，讓她氣炸開噴，沒想到同事卻辯稱只是開玩笑，貼文曝光後，引發網友熱議。

一名女網友在社群平台《Threads》分享公司群組對話，表示公司尾牙抽獎設有安慰獎1500元，其他獎項則有3000元、6000元、8000元。不料活動結束後，部分同事未經商量便在群組起鬨，要中獎者請客，還討論要吃 A Joy、文華東方吃到飽，甚至有人表示「我們當同事當這麼久了，是時候表示點什麼了，裝死也沒關係，星期一一樣會交出來」，讓原PO當場傻眼又憤怒。

原PO指出，她隨即在群組直接回嗆主要提議的同事，「啊你每次都要拗別人，沒看過你請過客，1500你也捐出來啊」，並提到最大獎8000元得主其實是剛進公司的新人，「好意思叫一個剛出社會的弟弟請客？跟你當同事也真倒楣」。然而對方卻反駁稱只是開玩笑，還表示「如果妳真的要這麼開不起玩笑，OK啊」、「笑死，這麼認真，怎麼可能真的讓大家出」，並聲稱原本只是想藉此讓協理出面請客，其他起鬨的同事也開始打圓場，讓原PO直呼大開眼界。

貼文曝光後，短時間內吸引超過300萬人瀏覽，網友紛紛撻伐同事行為，「霸道乞丐纏上我」、「好討厭辦公室有這種人，被嘴了還想假裝只是開玩笑」、「你現在還好嗎？看起來鬧得有點大，很擔心會變成職場霸凌」、「超沒禮貌，是幾歲了還這麼幼稚起鬨要人請客」。也有人直言，「兄弟之間這樣鬧是趣味，大家只是同事真的別鬧了，沒那個交情真的不用演這齣難看」、「人家中獎就恭喜就好，小打小鬧就算了，還全公司起鬨，真的很難看」。

