尾牙主持到一半老闆衝上台 黃豪平嚇問：我做了什麼？

藝人黃豪平。（圖／中時資料照）

藝人黃豪平近日在社群平台分享一段主持尾牙時的意外插曲，當時活動進行到一半，老闆們竟突然「衝上台」，讓他當下驚訝不已，忍不住懷疑自己是否說錯話，緊張直呼：「這場尾牙我做了什麼？！」沒想到劇情最後大反轉，結局相當溫馨，也讓他印象深刻。

黃豪平在IG分享影片指出，當天受邀擔任企業尾牙主持，整場流程原本十分順利，他依照慣例在台上祝福公司未來發展蒸蒸日上、越來越好，正準備銜接下一個橋段時，卻突然看到CEO腳步匆忙地走上舞台，讓現場氣氛瞬間變得有些突兀。

廣告 廣告

黃豪平瞬間心頭一緊，擔心自己是否剛剛口誤踩雷，但仍保持專業，拿著麥克風連忙詢問「怎麼了？怎麼了？」沒想到其中一位老闆接過麥克風後，語氣一轉，笑著提議要全場一起為壽星黃豪平慶生，本來要黃豪平自己帶動唱，讓黃豪平害羞直呼：「我不太好意思自己帶啦！」

隨後台下立刻有人上台救場，帶領全體員工合唱中、英文版本的生日快樂歌，讓黃豪平又驚又笑、當場靦腆不已，明明是來主持活動，最後卻成了全場焦點。影片曝光後，粉絲紛紛留言表示「這公司也太有愛了」、「幫主持人慶生好暖」、「看來這場要友情相挺了」、「老闆們真的太貼心」，也為這場尾牙留下了一段溫暖又難忘的回憶。

更多中時新聞網報導

揭祕施工亮點 淡江大橋體驗開跑

7嬰兒海苔重金屬超標 全下架

＆TEAM跳刀群舞 將首登紅白藝能大賞