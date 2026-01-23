尾牙做對旺整年！專家教吸金3招＋12生肖行動指南

生活中心／吳宜庭報導



歲末尾牙對職場人士來說，不僅是慶祝一年努力的聚會，更是一場象徵財運的儀式。命理專家菲菲老師指出，公司尾牙本質上是一場「財富能量召喚」，匯聚職場成果、人脈流動，也象徵企業對來年的展望。若能抓住細節，個人財運有望藉此起跑，從心態、行動到紅包抽獎，都能打造「吸金體質」，將歲末聚餐轉化為新年財富能量。





一年財運全靠尾牙！專家教「吸金3招＋12生肖行動指南」一次掌握：做對旺整年 菲菲老師分享尾牙吸金3層攻略。（圖／翻攝自菲菲老師-幸運命理臉書） 尾牙吸金3層攻略

第1層：以「豐盛感」導航財氣 赴宴前給自己心理暗示，「我不是來吃飯，是來接收一整年的豐盛」，保持內心富足感，有助吸引財氣。

第2層：舉手投足發送吸金訊號 1.衣著：穿戴金、紅、紫等旺財色系，低調提升氣場。 2.言語：避免抱怨八卦，以輕鬆態度與同事、客戶交流，主動探詢明年市場趨勢或合作機會。

第3層：致勝3招錨定財富願景 1.錢母充電：赴宴前將百元新鈔放入紅包袋，許下明確財願，隨身攜帶吸收豐盛氣場。 2.資源方位觀察：留意公司高層或主桌方位，宴後可朝該方向行走，象徵事業資源向核心靠攏。 3.財氣入庫收官：宴後將紅包與「充電錢母」一同收入家中抽屜或保險箱，象徵財富落地生根。

一年財運全靠尾牙！專家教「吸金3招＋12生肖行動指南」一次掌握：做對旺整年 菲菲老師依12生肖提供尾牙求財行動帖。（圖／翻攝自菲菲老師-幸運命理臉書）



此外，菲菲老師也依12生肖提供尾牙求財行動帖：

· 鼠、馬（動中生財組）：別只坐著吃！主動擔任串場或服務角色，流動能帶來意外機緣。

· 牛、羊（貴人生財組）：穩坐之餘，誠懇向直屬主管或資深同事敬酒致謝，穩固的上下關係是來年加薪基石。

· 虎、猴（名望生財組）：勇敢上台，展現專業外的熱情與才華，讓更多人記住你，等於為自己打開潛在合作門。

· 兔、雞（人緣生財組）：發揮親和力，微笑穿梭，當席間的溫暖連繫者，廣結善緣，財路自寬。

· 龍、狗（謀略生財組）：保持低調但眼觀八方，宴後可向欣賞的對象發送一條簡短的感謝或問候訊息，為日後合作埋下優雅伏筆。

· 蛇、猪（福氣生財組）：專心享受公司款待的美意，真心感恩，豐足的心態就是最強大的招財體質。

菲菲老師提醒，尾牙不只是吃喝玩樂的聚餐，更是個人財運的起點，若掌握心態、行動與細節，歲末宴席也能成為吸引財富的「開光儀式」。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

