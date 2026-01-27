尾牙公認最大陋習 大票員工不滿：根本是懲罰
農曆年前公司行號陸續舉辦尾牙，員工最期待的就是抽獎環節，不過也有民眾抱怨，老闆要求員工上台表演，是尾牙長年最大陋習，話題引發大票網友共鳴，直呼「尾牙是犒賞員工的，不是用來懲罰員工的」、「請不起藝人表演也不要這樣折磨員工，好好吃飯就好了吧。」
一名網友日前在Threads發文表示，最近公司邀請講師進行職場霸凌防制課程，有位年輕同事舉手發問，「公司強迫新進人員春酒表演算霸凌嗎？」結果今年春酒表演改成自由參加，原PO讚嘆「Z世代直接改掉了幾十年來的陋習」。
話題引發熱烈討論，一票上班族直言，下班後能自由參加的才叫聚餐，強迫一定要去的叫加班；也有不少人認為，真的要杜絕尾牙強迫員工表演的公司，「超討厭叫員工表演，窮到請不起表演團體也不要這樣折磨員工，好好吃飯就好了吧」、「一直覺得強迫表演是霸凌 ，違反個人意願，還要取悅上層。」
許多網友對於年輕人敢怒敢言相當讚賞，「新生代才是拯救《勞基法》的英雄」、「聽說Z世代是來整頓職場的」、「Z世代好優秀，我填單往上反映，請公司不要逼迫員工尾牙表演，沒人要理我。」
也有人建議，「如果制度改成自由參加＋表演有獎金，這樣就好很多」、「改成報名上台表演，每組獎金3萬，讓你看看Z世代有多踴躍」、「我退休前待的工廠，尾牙上台表演有2000元，很多同事搶著表演。」
★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。
