尾牙前必聽的中獎神曲是《花木蘭》的「以妳為榮」！ 網友實測：真的會中大獎

春節前夕隨著各大公司進入尾牙旺季，社群平台上近期出現一個「祈求好運」的共同現象，不少網友分享，在尾牙或抽獎前反覆播放迪士尼動畫《花木蘭》的配樂「以妳為榮」，就可以在尾牙抽獎活動中獎！因為在threads上分享實際戰績的網友真的太多，讓這個原本屬於都市傳說的玄學，突然變成人人參與尾牙時必做的「求好運」動作，並且笑稱這是「花家的黑魔法」，而為什麼會是這首歌？正是因為這首歌中有一句話寫作：「老祖宗 保佑我」。

這個看似荒謬的作法，卻迅速在社群中發酵，從科技業、服務業到學生社團，越來越多人回報「實測結果」，有人表示真的抽中現金或大獎，但有人則說即便沒有中獎，也至少換來一個心安。

《花木蘭》配樂爆紅原因是竟因為這一句話

《以妳為榮》歌曲中那一段歌詞：「老祖宗，保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮。」這段原本描寫角色內心壓力與家族期待的歌詞，在尾牙情境中被重新解讀，變成一種幽默又貼近日常的許願語言。有人說仔細一看這個歌詞對上班族而言其實蠻貼近日常的，參與尾牙本就充滿矛盾情緒，一方面期待抽中大獎，另一方面又擔心要和不熟的同事、主管社交，還有可能要上台演出的不安心情，歌曲中寫出「拜託祖先顧一下，保佑我中獎」的心情，正好讓這首歌與尾牙的情境不謀而合。

因此，「花家黑魔法」除了是一種趣味的迷因外，也是可以和朋友之間互相開玩笑的幽默儀式，其中一篇分享花家黑魔法的貼文在平台上的轉發次數甚至突破2.5萬！而透過一首全民熟悉的動畫配樂，把緊張、期待與不確定性轉化為玩笑，網友之間也心照不宣地形成默契，不論是否真的相信，只要在留言區寫下「已播放」、「祖先請上線」、「今晚靠你了」，就有如完成了一次集體加持。 中獎神曲釣出大品牌小編互相接力玩梗 而除了網友之間分享實測效果之外，各大品牌也在這時候跟上風潮，像是全家的小編也在貼文下方留言，全家將會不定期播放這首「中獎神曲」成功的在社群上引起討論話題。

有網友形容，播放配樂的當下，也不是真的覺得會抽中大獎，而是在那個和同事等待公佈中獎之前，多了一份期待與快樂的回憶。這可能也是花家黑魔法真正的魔力，不在於能否抽中頭獎，而是在於讓一整群人，在年末壓力與參與尾牙的期待中，用一首動畫歌曲，為彼此留下輕鬆快樂的職場記憶。



