尾牙前狂聽《花木蘭》神曲 一票中現金大獎 嗨喊：老祖宗保佑

近日已進入尾牙旺季，一名男子表示，尾牙前狂聽電影《花木蘭》主題曲《以妳為榮》，結果幸運中獎，他開心地說「把花家黑魔法分享給大家，謝謝老祖宗保佑」，該篇貼文雖是去年發文，但最近又被不少網友挖出、分享，希望在尾牙抽獎時能帶來好手氣，留言中也可見，不少網友尾牙前不間斷聽該首歌，都抽中現金大獎或iPhone。

原PO於Threads發文指出，尾牙前跟同事不斷聽《花木蘭》的歌，結果中大獎，他開心地嗨喊「花家黑魔法分享給大家，謝謝老祖宗保佑」。

根據原PO上傳的《花木蘭》電影《以妳為榮》歌曲片段，只見花木蘭的祖母對花木蘭說：「妳一定會贏」，接著花木蘭走出室外高唱：「老祖宗保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮」。

該篇貼文雖是去年發表，但最近適逢尾牙季，又再度引起熱議，留言區中不少網友表示，尾牙前聽了《花木蘭》的《以妳為榮》，都在尾牙摸到好運。

網友留言，「木蘭太神了啦！先生尾牙前一小時狂聽，抽獎最後直接手機放在桌上播出來，同桌直接6個3萬、1個5萬，我先生則是中8萬」、「真的必須大推《花木蘭》，尾牙前狂聽一小時，結果中了1萬8000」、「真的神，尾牙前一晚開始聽，也分享給同桌同事，我中一支iPhone、同桌的同事中2萬、4萬和8萬」、「同事一起聽，尾牙我抽到1萬2000現金，還有3萬日幣，同事也抽到iPhone，謝謝老祖宗」、「公司春酒晚會，當天早上上班開來聽，晚上就抽到3萬2000現金」。

