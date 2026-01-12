尾牙前狂聽「這首歌」會中大獎？ 網一票實測：感謝祖宗保佑





又到了一年一度尾牙季，對大家來說，尾牙是為了犒賞胃袋、跟同事交流，還是辛苦一整年等著抽大獎呢？一名網友分享，自己和同事在尾牙前一直聽「1首歌」，其中一句歌詞就是「老祖宗保佑我」，沒想到尾牙抽獎時真的中了大獎，令他直呼：「花家黑魔法分享給大家，謝謝老祖宗保佑」。

貼文一出至今已破200萬人次瀏覽，有網友證實聽《花木蘭》真的有用，「木蘭太神了啦！！！先生尾牙前一小時狂聽，抽獎最後直接手機放在桌上播出來，同桌直接六個三萬、一個五萬、先生八萬」、「真的必須大推木蘭！昨天尾牙前狂聽一小時 結果中了18000」、「超神準！這邊聽了五次中二獎10000」、「公司春酒晚會那天早上上班開來聽，晚上就抽到32000」。

也有網友表示，之前不知道這個玄學，不過尾牙前聽完《花木蘭》後馬上中獎，「超級準！！！今天在火車上刷到這則脆，晚上單位尾牙抽到5包紅包+1包福袋」、「今天早上聽了三遍，尾牙抽獎的時候打開那刻馬上叫到我，我跟我右邊都1萬、我左邊5萬，左右鄰居都顧到了好扯，感謝老祖宗」，「今早才看到這影片晚上尾牙就抽到六萬，太驚人了老祖宗」。

