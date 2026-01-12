尾牙前狂聽「1神曲」中大獎！萬人實測驚呼：老祖宗保佑

生活中心／朱祖儀報導

循環播放聽起來！許多公司行號會在農曆年前舉辦尾牙抽獎，犒賞員工過去一年的辛勞，先前一名網友就分享，自己和同事在尾牙前一直聽電影《花木蘭》的神曲，沒想到真的中大獎。文章曝光後，許多人開始實測，沒想到真的中大獎，直呼「太神啦！我的老祖宗。」

一名網友先前在Threads發文透露，在尾牙前夕和同事一直聽《花木蘭》〈以妳為榮〉，歌詞是「老祖宗保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮」，沒想到他們真的中大獎了，他不禁笑喊「花家黑魔法分享給大家，謝謝老祖宗保佑。」

廣告 廣告

雖然這是去年的貼文，但近來適逢尾牙祭，又被眾人挖出紛紛表示，「來報到，老闆尾牙等著」、「我今年春酒要來試試看！！希望中頭獎」、「木蘭算不算台灣人自己的瑪麗亞凱莉」、「還要加一隻幸運蟋蟀」、「尾牙獎金就靠花木蘭了」、「每天聽直到尾牙。」

還有人分享中獎經驗，「木蘭太神了啦！！！先生尾牙前一小時狂聽，抽獎最後直接手機放在桌上播出來，同桌直接六個三萬、一個五萬、先生八萬」、「真的必須大推木蘭！昨天尾牙前狂聽一小時，結果中了1萬8000」、「來還願，感謝列祖列宗，得到董事長奬」、「來簽到！尾牙前三天每天聽三個小時，抽中加碼5萬！」

更多三立新聞網報導

定期定額台積電「1股都沒買到」！行員揭尷尬真相 全場笑翻

不是詐騙！監理站突通知「發6000元獎金」 萬人見條件驚：這紀錄超猛

36歲轉職「1行業」怕太老！過來人給答案 師傅曝：月收上看30萬

超商取貨要小心！警曝見到「5字樣」是詐騙：千萬不要簽收

