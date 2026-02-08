尾牙口角 10人砸場又擄人丟包

高雄某公司尾牙爆口角，老闆勸架慘遭痛毆擄走丟包，承包商等十人涉殺人未遂遭送辦。（高雄市政府警察局林園分局提供／中央社）

本報綜合報導

高雄大寮一間工程公司七日舉辦尾牙，席間一名郭姓包商因遭勸酒與人發生口角，離席後竟帶人返回砸場，還將公司林姓負責人強行擄走。林男於林園區被警方尋獲，頭部受傷，涉案郭男等十人陸續到案，依殺人未遂等罪嫌偵辦。

高雄市政府警察局林園分局員警說明，三十七歲郭姓承包商七日晚上到大寮區參加某公司尾牙，於敬酒過程中，與他人發生口角，該公司四十八歲林姓負責人上前勸阻協調後，郭男隨即離席。

不料，包商隨後又帶著九人折返現場，持棍棒砸場鬧事，導致公司玻璃破損一片狼藉，並拿棍棒毆打林姓老闆頭部後將他強行帶離。事後更將人丟包路旁離去。

警方表示，經警方展開搜尋，於林園區堤防路尋獲林男，其頭部受傷、意識清楚，送醫治療無生命危險。

警方指出，郭男及其餘涉案人員合計十人，均陸續於五小時內到案。此案報高雄地檢署指揮偵辦，依刑事訴訟法涉犯殺人未遂罪，逕行拘提。全案依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪嫌移送偵辦。