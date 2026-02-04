尾牙吃刈包咬住福氣！資深菜販揭「虎咬豬」寓意藏玄機

農曆12月16日尾牙當天，全台各地菜市場湧現採買刈包的人潮。資深菜販廖炯程表示，歲末年終時節，市場攤位上一整排白嫩飽滿的刈包，成為最能感受年味的食物之一。

關於刈包的正確讀音，廖炯程指出，許多人將刈包念成「割包」或「掛包」，但根據教育部《重編國語辭典修訂本》，正確讀音為「ㄧˋ包」。「刈」字本身即有割的意思，意指將蒸熟的饅頭割開，包入各式食材。不過他也坦言，市場上鮮少聽見有人使用正確讀音，多以閩南語稱為「掛包」。

刈包的由來眾說紛紜。民間流傳，三國時代張飛行軍作戰時，將饅頭割開夾入滷肉方便快速進食。另有一說與諸葛亮平定南蠻有關，以麵團包豬肉取代人頭祭祀，演變為後來的麵點。

廖炯程表示，刈包在民俗上被賦予多重象徵意義。源於福建的「虎咬豬」稱呼，因諧音近似「福咬住」，被視為咬住福氣的吉祥寓意。外觀像虎口咬住豬肉，咬下後油脂溢散，象徵新年福氣滿滿。刈包外型如錢包，將花生粉、福菜與爌肉一同包入，代表財富、福氣與圓滿，寓意新的一年財庫充盈。

另有一派將刈包視為歲末「贖罪包」。商人在一年奔波中累積的壞習慣與不如意，全都包進去吃掉，藉此換得來年的心安理得，成為趨吉避凶的心理寄託。

廖炯程形容，完美的刈包是味覺的極致互補。白嫩鬆軟的麵皮，依序包入花生粉、酸菜、爌肉與香菜。入口先是花生粉的甜香，接著是滷得透亮的五花肉油脂化開，鹹香滲入麵皮，隨後由酸菜的酸鹹切開膩口，最後以香菜提香收尾，達成軟與脆、甜與鹹、肥與瘦的平衡。

如今刈包已揚名國際，被稱為「台灣漢堡」。若搭配四神湯，在寒冷時節成為完整組合，是菜市場裡最貼近人心的年味風景。這一口滋味不只是食物本身，更是台灣人對圓滿最直覺的記憶。

