尾牙吃到血壓飆高「腦溢血」 醫示警12症狀：搶時間送醫

【緯來新聞網】到了歲末年終，許多忘年會和春酒接續而來，在享用大餐的同時，有些人卻吃到身體不適，甚至血壓飆高，出現「腦溢血」。對此，醫師姜冠宇提醒，若吃到一半出現相關症狀，就要馬上搶時間送醫。

醫師提醒尾牙吃大餐注意身體狀況。（示意圖／翻攝自pexels）

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書提到，吃一頓豐盛的忘年會或春酒，有些人會身體不適，不僅血壓爆高，嚴重還演變到腦溢血。他解釋，這個組合，是餐後的生理反應與聚餐情境的多重加成，主要與3點有關：



1.美味的鈉離子

高鈉負荷加上醬料、湯品，使得交感神經與體液量上升，鈉會提高血管收縮張力、讓身體「留水」，讓有效循環血量增加，對本來就有鹽敏感的人，長者、腎功能差、代謝症候群、睡眠呼吸中止、既有高血壓尤其明顯。這種情況血壓不是緩慢上升，而是幾小時內就能爆衝。



2.酒精

酒精是早期血管擴張、後期反彈性升壓，很多人以為酒會降壓，事實是「兩段式」，喝下去短時間可能臉紅、血管擴張（看似降壓），之後交感神經、皮質醇、腎素-血管張力系統被推動，外加睡眠品質變差，結果反彈性升壓。而且酒精常伴隨吃更鹹、吃更多、睡更少，等於把所有升壓因子疊加。



3.餐後交感神經波動

大餐需要更高的消化灌流，身體會調整血流分配，如果同時吃很快、很熱、很辣、現場又很吵、情緒興奮，像是敬酒、談生意、唱歌等等，會讓交感神經像「踩油門」，導致心跳變快、血管收縮，血壓就容易上去。



另外，加上天氣變化造成血管再收縮，或是一些血糖因素帶來的內分泌影響血管循環，風險就會再加乘。姜冠宇指出，不是每一個人的聚餐都是如此，若有雷同，也要看體質，甚至大部分真的出事的人，很多連自己有高血壓、腦血管瘤已經形成了也不知道，所以初次發現的時候都是在這種場合，並且已嚴重事件呈現，這就是「沒診斷比有診斷的人還有風險」的原理。



姜冠宇示警，凡是吃到一半，出現相關症狀，包括頭暈、噁心嘔吐、嘴漏、大舌頭、反覆嗆咳、不平衡（神經症狀）、呼吸困難、胸悶、背痛、左肩或下巴牙齦怪異感覺、莫名冒冷汗（冠心症）等12個症狀，都要立刻停下來，趕緊搶時間送醫，最後要記得理性進食、理性飲酒，不要失控。



★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★

